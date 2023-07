De Haití a Monegros para formarse en el control de mosquitos y luchar contra la malaria

El epidemiólogo Parlo César, natural de Haití, es el mejor ejemplo del interés que despierta cada año el veterano curso sobre entomología y control de vectores imparte la Universidad de Zaragoza en Los Monegros.

El sanitario ha viajado ex profeso desde su país con el fin de participar en esta actividad y adquirir los conocimientos necesarios para sumar en la lucha contra enfermedades tan severas como la malaria, que se transmite a través de las picaduras de mosquitos infectados y que es la causante de alrededor de 600.000 muertes al año en el mundo.

Así lo ha explicado este viernes justo antes de la clausura del curso, que ha completado su edición número 21 y que ha vuelto a tener como sede la localidad monegrina de Grañén. Las 20 plazas disponibles se agotaron otra vez en un tiempo récord. De hecho, el epidemiólogo, que ejerce como jefe de servicio en el Ministerio de Salud Pública de Haití, se levantó a las dos de la madrugada para ajustarse a los horarios europeos y conseguir una de las plazas disponibles.

Foto de clausura del XXI curso sobre entomología y control de vectores de Grañén (Huesca). Patricia Puértolas

"Mi país carece de expertos en entomología y por lo tanto, cuando vi que existía un curso tan específico me matriculé", ha explicado César, describiendo a reglón seguido su positiva experiencia, especialmente por el "alto nivel" del profesorado y el contenido abordado. Su objetivo ahora es regresar a su país y poner en práctica los conocimientos adquiridos, creando un equipo de trabajo que dirija sus esfuerzos "al control de las poblaciones de mosquitos y en consecuencia, a reducir la alta incidencia de enfermedades como la malaria", ha dicho.

Parlo César ha sido este año el único alumno internacional. No obstante, su caso no es único. Durante estos 21 años, ha habido alumnos llegados ex profeso desde otros países tan alejados como Cuba, Guinea o Paraguay.

En esta edición, y al hilo de la actualidad, la mosca negra y las garrapatas han estado entre los temas centrales, ya que, según ha explicado el director del curso y catedrático de la Universidad de Zaragoza, Javier Lucientes, "cada vez son más frecuentes y causan más problemas". En concreto, "las garrapatas es un tema emergente en Aragón", especialmente debido a la expansión de especies portadoras como cabras montesas, conejos o jabalíes, que, además de mantenerse en zonas de campo, están ya presentes en los radios habitados de ciudades como Zaragoza, lo que hace exponer a las personas a distintas enfermedades, entre ellas, algunas graves como la fiebre Crimea-Congo, ha dicho Lucientes.

Precisamente, este curso pretende dar respuesta a las necesidades y demandas que la sociedad actual se plantea en la lucha frente a enfermedades y en mejorar la calidad de vida y la calidad ambiental en zonas de desarrollo tanto turístico como agrícola. Y es que la entomología tiene cada día más interés en los campos médico, veterinario y de la salud pública, ya que las enfermedades transmitidas por vectores están de actualidad creciente y el cambio climático está favoreciendo la diseminación y colonización de determinadas especies.

El atractivo del curso radica, además, en su metodología, ya que combina la teoría con salidas de campo y prácticas de laboratorio, gracias a la colaboración de la empresa Monegros Servicios Medioambientes, dependiente de la Comarca y ubicada en Grañén. El ente cuenta con una dilatada y contrastada experiencia en el seguimiento, control y tratamiento de plagas. "Su participación nos permite el poder llevar a los alumnos a lugares donde hay mosquitos y mosca negra y ver sobre el terreno cómo se hace el seguimiento y cómo hacen el control. No sólo es aplicar, ya que son vectores de enfermedades, y lo importante es saber dónde, cómo, en qué momento y en qué cantidades aplicar el tratamiento y eso es muy técnico y lo aprendemos precisamente de la mano de este servicio comarcal", ha detallado Lucientes, que, una vez más, ha realizado un positivo balance del curso.

Dentro de los 20 inscritos, al margen del epidemiólogo llegado desde Haití, ha habido profesionales de nueve comunidades autónomas diferentes, con perfiles muy diversos, desde veterinarios a biólogos, ingenieros o trabajadores de empresas dedicadas al control de plagas.

A la clausura, entre otros, también han acudido la directora de los Cursos Extraordinarios de la Universidad de Zaragoza, Carmen Marta, el presidente en funciones de la Comarca de Los Monegros, Armando Sanjuan, y el alcalde de Grañén, Carlos Sampériz.

El curso de entomología, que ya cuenta con lista de espera para su próxima edición, está organizado por la Universidad de Zaragoza y cuenta con la colaboración de la Comarca de Los Monegros y del Ayuntamiento de Grañén.