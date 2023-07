Bomberos de Huesca auxilian a una mujer con síndrome de Diógenes que sufrió un ictus

Efectivos del Parque de Bomberos del Ayuntamiento de Huesca han auxiliado en la mañana de este lunes, a las 11.56, a una mujer que se encontraba sola en su vivienda y había sufrido un ictus. Fue la hija de la afectada quien dio la voz de alarma, al no contestar su madre a las llamadas que esta le realizaba. La denunciante no tenía las llaves de la casa de su progenitora por lo que no podría acceder a la misma.

Los bomberos se desplazaron hasta el domicilio de la mujer mayor, en la calle Zaragoza, y llevaron a cabo la apertura de la puerta del piso. Un vez en el interior encontraron que en el inmueble había mucha suciedad y una gran cantidad de basura acumulada en las diferentes habitaciones, lo que reflejaba un caso de síndrome de Diógenes, un trastorno del comportamiento que consiste en acumular multitud de objetos inservibles.

Según han informado desde el Ayuntamiento de Huesca, la señora se encontraba encima de la cama. Estaba consciente, pero presentaba signos de haber sufrido un ictus que le paraliza el lado derecho del cuerpo. Los bomberos apartaron basura que estaba amontonada en la habitación con el fin de poder ayudar a los sanitarios a ponerla en una silla. Después, la bajaron hasta la calle para que fuera trasladada en la ambulancia hasta un centro hospitalario.

La vivienda de la mujer está en una calle del centro de la capital oscense. En la intervención de auxilio participaron, además de los bomberos y servicios de emergencia sanitaria así como agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local.