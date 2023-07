PP y Vox aprueban sacar de un espacio municipal al Círculo Republicano de Huesca

El pleno del Ayuntamiento de Huesca ha aprobado este jueves, de forma inicial y por urgencia, el reglamento de uso de los centros culturales municipales con los votos a favor de PP y Vox y el rechazo del PSOE, que considera la tramitación "apresurada". Los socialistas entienden que en esta normativa, que implica que en estos espacios no haya asociaciones políticas ni religiosas, no debería incluirse el centro Raíces, donde desde 2019 está asentado el Círculo Republicano.

El PSOE asegura que la única explicación a esta urgencia es "la necesidad del equipo de gobierno de acceder a peticiones del grupo Vox, cuyo apoyo le puede ser imprescindible en cuestiones futuras, sentando las bases para un futuro pacto de gobierno".

Este reglamento fijará los derechos y obligaciones de los usuarios de los centros culturales municipales y las condiciones en que estos podrán utilizar las instalaciones y los servicios de los mismos. Tras la aprobación inicial, estará en exposición pública para alegaciones durante 30 días. El PP ha defendido la urgencia de la tramitación en que para licitar la gestión de los talleres de Teatro del Ayuntamiento, a los cuales asisten 200 personas, es necesario que exista esta normativa.

La concejala de Cultura, Teruca Moreno, ha señalado que en la Ordenanza Reguladora de la tasa por la utilización de los espacios situados en los centros culturales que dependen de esta área municipal (modificada en octubre de 2022 y vigente desde enero de 2023) está el Centro Raíces, junto a C. C. del Matadero, el C.C Santiago Escartín Otín, la casa de la Música (antigua Audiencia) y el de la calle Calatayud, donde está el Espacio de Arte Joven en el que se desarrollan los talleres de teatro.

"Si la urgencia es la necesidad de regular el Espacio Arte Joven, entenderíamos que se hubiese tramitado por urgencia su reglamentación y no aprovechar el nuevo reglamento para incluir en su objeto el Centro Raíces, que no es urgente”, ha insistido la portavoz del grupo socialista. Salazar ha reiterado que el trámite de este reglamento ha sido "precipitado" porque no ha pasado por la comisión Cultura, donde se debería haber discutido las modificaciones del texto, entre ellas, la inclusión o no del Centro Raíces.

La portavoz del PSOE ha señalado que dicho centro "no tiene uso como centro cultural" y que las condiciones de cesión al Círculo Republicano de Huesca "no impiden que cualquier otra asociación ocupe sus espacios".

Por su parte, Teruca Moreno ha subrayado que la primera vez que se habló en la comisión de Cultura del reglamento de uso de los centros culturales fue en junio de 2021. "Y hace poco más de un año, el PP solicitó la inclusión del centro Raíces como un espacio cultural porque siempre había colgado su gestión del área de Cultura", ha apostillado.

Según ha dicho, el reglamento que se ha presentado este jueves "se ha guardado en Secretaría desde hace más de un año". La concejala popular ha añadido que incluye cinco espacios porque se sumó el Centro Raíces tras decidirlo por mayoría en la comisión de Cultura del 8 de junio de 2022. "El texto es el que redactó el PSOE, y que salió a información pública 20 días, pero que no llegó a pleno", ha zanjado Moreno.

El Centro Raíces, según ha recordado la portavoz socialista, ha sido sede de distintas entidades como la Agrupación de los Danzantes de Huesca. En 2016 fue sede del Instituto Francés y en 2019 se cedió al Círculo Republicano. "Esta es una entidad sin ánimo de lucro que realiza actividades culturales y sociales y que está inscrita en el Registro de Asociaciones Culturales de Aragón", ha manifestado Salazar. Además, ha destacado que cuenta con una biblioteca que "sirve como herramienta de estudio e investigación" para la ciudadanía oscense y "uno de sus objetivos es velar porque se cumpla la Ley de Memoria Democrática".