César Oriol: "Estoy orgulloso de haber asociado Grañén con la suerte"

Cada que da un premio importante lanza un cohete. ¿Cuántos van este año?

Dos. A principios del pasado mes de abril, dimos un premio especial de un millón de euros en el sorteo de la Euromillones y hace unos días, 120.000 euros con el segundo premio de la Lotería Nacional.

¿Y por qué lo celebran con ese gesto?

Mi padre, Fortunato Oriol, que ya está jubilado, lanzó el primero en 2011, en plena celebración del Gordo de Navidad. Surgió de una forma espontánea y fue algo muy bonito, que hemos querido mantener, ya que los cohetes son sinónimo de alegría y fiesta y, al resonar en todo el pueblo, nos sirven para pregonar y compartir la llegada de cada nuevo premio.

He echado cuentas. Desde la llegada del Gordo, han dado otros 35 millones en premios. ¡Menuda racha!

Sí, la suerte ha querido instalarse en Grañén. Y estamos encantados, por la alegría y la felicidad repartida y por dar a conocer el nombre de nuestro pueblo. Me encanta este oficio; es un trabajo muy gratificante.

La fama se la dio el ya célebre 58.268, que dejó una lluvia de 720 millones el 22 de diciembre de 2011. ¿Durmió aquel día?

Ni lo sé. Nos desbordó la emoción. Aún se me ponen los pelos de punta al recordarlo, especialmente por las historias personales de algunos de los agraciados.

¿Y puede compartir alguna?

Hubo quién salvó su casa con una papeleta, ya que estábamos en plena crisis y ni siquiera podía invertir en la compra de un décimo. Y eso te toca el corazón. Una parte importante del Gordo se repartió en participaciones de 5 euros y a cada una, le correspondieron 100.000.

A este paso, van a convertir Grañén en el Sort aragonés.

¡Ojalá! La Bruja de Oro es un importante motor económico para Sort. Y, por tanto, un buen ejemplo a seguir. Para mí, es un orgullo haber contribuido a dar a conocer el nombre de mi pueblo y en especial, asociarlo a la suerte y la fortuna. Me siento muy feliz.

El propietario de La Bruja de Oro, Xavier Gabriel, escribió un libro titulado: ‘Las 13 claves de la suerte’, en el que defiende que la suerte no existe y que cada uno debe buscar la suya. ¿Usted qué opina?

Hay cosas que se escapan a nuestro control y que dependen del azar. Hay que jugar para ganar; igual que hay que trabajar para alcanzar nuestras metas; pero la suerte también juega un papel importante. Y nosotros la tenemos de nuestro lado; ¿de qué otra forma se puede explicar que una administración tan pequeña como la nuestra -Grañén tiene 1.800 habitantes- dé tantos premios?

Algunos dirían que a más ventas, más probabilidades…

Aunque las ventas han crecido, y nos movemos mucho, estamos todavía muy lejos de los registros de administraciones tan famosas como La Bruja de Oro o Doña Manolita, y de muchas otras. Y, sin embargo, en los últimos años, les vamos a la zaga en premios.

Entonces, ¿cuestión de suerte?

Sí, es algo increíblemente maravilloso, que tiene que ver con la suerte, la magia, la fortuna… y que nos hace muy felices.

Al llegar el 22 de diciembre, ¿sigue algún ritual para atraer la suerte? ¿Alguna superstición o rutina?

Ninguna; es un día de nerviosos e ilusión, en el que la emoción te hace madrugar más de lo habitual.

¿Cuánta lotería juega un lotero?

Más de la que debería (risas).

¿Cuesta vender los denominados números feos: el 50 o el 11.111?

No, hay gente que busca ese tipo de números; están muy cotizados.

¿Tiene alguna terminación favorita?

Al igual que la mayoría, me gusta elegir alguna fecha señalada como la del nacimiento de mis hijos.

Ya se lo habrán preguntado, pero… ¿a usted le ha tocado alguno de los premios que ha dado?

No, pero ya me tocará (risas) Todas las semanas juego un número fijo con mi cuadrilla de toda la vida, que me encantaría que saliera, ya que haría feliz a algunas de las personas que más quiero