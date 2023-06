Furor por las cerezas de Bolea: "He visto a gente que se llevaba once o doce cajas"

Había muchas ganas de volver a disfrutar de la Feria de la Cereza de Bolea después de tres años de paréntesis por la pandemia y por las heladas. Y la mejor prueba es que los expositores han agotado en tiempo récord sus existencias (los precios oscilaban entre 4 y 5 euros por kilo en función de la variedad) gracias al aluvión de visitantes, que ha generado atascos en la entrada a la localidad durante buena parte de la mañana.

En el puesto de Cerezas Julio Buesa, a mediodía habían vendido ya toda la producción de la variedad lapins que habían recolectado el sábado "y ahora están en el campo cogiendo de nuevo para seguir vendiendo", ha explicado Isabel Buesa, hermana del producto, quien cree que este año han aumentado los visitantes después de los tres años de parón. El fruto tiene mucha calidad debido a la falta de lluvias "porque han cogido menos agua durante el crecimiento con lo cual están más duras y más dulces", ha destacado. En su caso, les quedan apenas 10 días de recogida.

Mientras, en Cerezas Boleas también han tenido que decir 'no' a muchos compradores a mitad de mañana. "Ha sido un éxito porque hemos agotado todo lo que teníamos de la variedad 484, la gente ha venido con muchas ganas de comprar", ha agradecido también al mediodía Rafael Martos. No obstante, también les recomendaba que compraran a través de internet "porque te las llevan a casa, son las mismas y de precio no se llevan nada", recalcaba. Tras el chasco de las heladas del año pasado, "esta vez el tiempo ha ayudado, salvo estas últimas lluvias, y hay una buena producción". Durante todo el día, una decena de personas también han estado recogiendo en el campo "ya que es un producto perecedero y no puedes acumularlo de días de antes porque pierde calidad".

En Cerezas Celi también han hecho corto con la producción. "Después de acabar las cajas de dos kilos, hemos sacado también las de uno", ha indicado Aarón Blázquez, quien ha asegurado que "la feria suele ser un triunfo todos los años porque la gente se lleva las cerezas como churros". En su caso, les quedarán aún dos o tres semanas de recolección.

Entre los afortunados que habían podido comprar cajas estaban Pilar Vela y Encarnación Marín, dos amigas de Huesca, que han estado 20 minutos esperando a poder acceder al pueblo por las retenciones. La primera había venido otros años y ha admitido que "ha sido tremendo porque hemos llegado a las 11.30 y prácticamente ya no quedaban cajas en los puestos". Algo de lo que se alegra "porque así dejamos el dinero en el pueblo". Y para su amiga era su primera vez y se ha quedado "alucinada de la cantidad de cerezas que se lleva la gente, porque he visto a algunos que venían con carros".

Otras tres cajas se llevaban Pedro Latorre y María Tremps, una pareja de zaragozanos que el sábado visitó el castillo de Loarre "y al enterarnos de que era la feria, nos hemos quedado a dormir y la verdad es que la gente muy amable", han señalado. También estaban sorprendidos del éxito de este producto "porque ha habido gente que se llevaba once o doce cajas y hay unas filas tremendas en los puestos". Tienen claro que el próximo año repetirán.

La feria ha contado con 50 expositores de artesanía repartidos por todo el pueblo. Y entre la oferta, había algunos productos elaborados también con cereza como la trenza elaborada por Zucrer y que también ha tenido un éxito de ventas. "Es una fruta con la que se pueden hacer muchos tipos de recetas con ella, tanto dulce como salado", ha resaltado Raúl Bosque.

El próximo 18 de junio se retomará la feria con un mercado local en el que además de cerezas se vedarán otro productos de la zona y una clase magistral de recetas con cereza a cargo del cocinero de Huesca Mateo Sierra.