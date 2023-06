Álvaro Burrell no recogerá el acta como concejal en Monzón

El ex alcalde socialista Álvaro Burrell no recogerá el acta como concejal en el Ayuntamiento de Monzón tras los malos obtenidos por su formación al bajar de seis a tres concejales el PSOE, frente a los once que sacó el actual alcalde Isaac Claver, más del doble de los que tenía.

La decisión de Álvaro Burrell llega como el PSOE afirma “tras un periodo de reflexión y muchas opiniones escuchadas”. El propio Álvaro Burrell convocó en la tarde de ayer a los militantes socialistas de Monzón así como a los integrantes de la lista municipal para trasladarles la decisión tomada, tras un periodo de reflexión y la escucha de multitud de opiniones tanto en la ejecutiva y asamblea local, como en su ámbito personal. “Es una decisión dura, ya que cierra una puerta que representa una de las etapas mas bonitas de mi vida, el haber sido alcalde de mi ciudad y trabajar para mis vecinos durante cuatro años”, ha afirmado.

Previamente ya lo había comunicado a dirección provincial del partido en la provincia de Huesca.

Los duros resultados electorales ya habían propiciado que el numero uno de la lista socialista manifestase en las primeras horas después de las elecciones que evidentemente Burrell no sería el siguiente candidato, como manifestó en los micrófonos de Onda Cero Cinca, y que en ese momento lo que había que hacer es dar los pasos necesarios para iniciar un nuevo proyecto municipal.

Desde la agrupación municipal socialista consideran que su renuncia “es la mejor forma de recomponer nuestro proyecto, y que el grupo municipal inicie su trabajo con estilo propio y un nuevo aire”. “Seguiremos trabajando duro para poder presentar una vez más el mejor proyecto y un equipo humano que represente a nuestros vecinos; pero debemos aprender de los resultados electorales que hemos sufrido y ser capaces de conectar mejor con nuestros vecinos y recuperar su confianza”, afirma el PSOE de Monzón en un comunicado.

Por su parte Burrell ha manifestado a su compromiso para apoyar a sus compañeros del grupo municipal y “seguir trabajando por Monzón allá donde esté”. Hay que recordar que Alvaro Burrell formaba parte de la lista provincial a las Cortes de Aragón, habiendo sido elegido al lograr el PSOE de esta provincia 7 diputados.