El hartazgo de una comerciante se hace viral: "Es la primera vez que lloro delante de un cliente, no soporto el mal trato"

"Hoy, por primera vez en mi vida, me he echado a llorar delante de un cliente. Ese es el trato de mierda que estáis dando a la gente del comercio. Y he llorado porque llevo 15 días pensando en cerrar por un hecho: no soporto el mal trato que me dan. No soporto más a la gente". Este es el desgarrador mensaje que publicó en las redes sociales Rita Piedrafita, una optometrista de Barbastro, y que se ha hecho viral recibiendo numerosos mensajes de apoyo, algunos de ellos de otros comerciantes que han vivido situaciones muy similares.

Todo ocurrió el martes, aunque asegura que llevaba un mes con un goteo casi diario de malas experiencias. "Lo que antes era puntual, ahora empieza a ser habitual", lamenta. "Entró un cliente en la tienda y empezó a faltarme al respeto sin valorar el trabajo que había hecho para él, que fue lo que más me dolió. Me menospreció muchísimo y yo estaba al borde un ataque de nervios así que al principio me contuve deseando que se fuera para llorar, pero luego pensé que él tenía que ser consciente de lo mal que me había tratado y me eché a llorar para que lo viera", relata. El comprador se dio cuenta de la situación y le pidió perdón "pero el daño ya estaba hecho", afirma Rita Piedrafita.

Tal fue la tensión de la situación que entró en ese momento otro cliente que "se quedó de piedra". Esperó pacientemente a que le atendiera y entonces ella le explicó lo que había ocurrido. Se marchó sin más pero al día siguiente, esta comerciante se despertó con una reseña 'cinco estrellas' de Google de ese mismo cliente agradeciendo el trato profesional que le había dado. "Supongo que lo ha hecho para compensar lo que vio", agradece.

Poco tiempo después de ese amargo momento, Rita Piedrafita, que es muy activa en redes ya que también hace difusión cultural, se desahogó con un tuit que tuvo una gran repercusión. "Lo que más me sorprendió es que mucha gente me contestara que estaban igual. De hecho, una persona contó que había terminado en el hospital con un ataque de ansiedad", señala.

Hoy, por primera vez en mi vida, me he echado a llorar delante de un cliente. Ese es el trato de mierda que estáis dando a la gente del comercio.

Y he llorado porque llevo 15 días pensando en cerrar por un hecho: no soporto el mal trato que me dan. No soporto mas a la gente. — Rita Piedrafita (@StoneyRita) June 6, 2023

Esta comerciante cree que la gente está más crispada desde la pandemia y eso se nota día a día en su trato con los clientes. "Llevo 30 años trabajando en el sector de la óptica y 20 con mi establecimiento en el mismo sitio. Amo mi profesión y estoy encantada de trabajar de cara al público porque, además, la óptica suele tener un público bastante agradecido ya que les estás ayudando. Pero la pandemia nos ha cambiado el carácter para mal y el martes hasta llamé a mis hijos para decirles que me planteaba cerrar después de lo ocurrido", dice. De momento no ha tomado una decisión firme "sobre todo porque tengo una parte muy bonita de mi trabajo que es terapia visual con niños y me dolería irme por ellos".

A este respecto, lamenta la falta de actitud de algunos clientes "que te hacen sentir como si fueras su esclava y que estás a su servicio, en lugar de tener la empatía de pensar que nosotros estamos haciendo una inversión para que ellos tengan sus productos".

Muchos usuarios que leyeron su mensaje, le contaron experiencias muy parecidas o se solidarizaron con ella: "Ánimo, no sabes cómo te entiendo. Desde hace años, no hay un día, en que no fantasee con la idea de cambiar completamente de profesión"; "Te entiendo perfectamente, cada vez hay que irse más a menudo a la trastienda a cagarse en todo....y volver con una sonrisa"; o "La gente, en general, se ha vuelto cruel y maleducada. Por el hecho de estar al otro lado del mostrador se creen con el derecho de insultar. Siento mucho que estés en ese límite. Un abrazo".

Rita Piedrafita hace un llamamiento a seguir las palabras que también había compartido en Twitter de la escritora Carmen Martín Gaite para tratar de volver a fomentar la conversación: "No hay nada que se pueda comparar a la palabra y a la comunicación. No hay nada comparable a poder hablar a la persona adecuada en el momento adecuado en el que la persona a quien se habla tiene ganas de escuchar, y la persona que habla desea hablar".