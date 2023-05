Cuatro años esperando una cita para Oftalmología en Jaca: "Mi queja fue providencial"

El Justicia de Aragón ha sugerido al departamento de Sanidad que evalúe las necesidades del Servicio de Oftalmología del Hospital de Jaca después de que un vecino de Sabiñánigo de 61 años con antecedentes familiares con hipertensión ocultar, que puede llegar a derivar en un glaucoma, haya tenido que esperar cuatro años para ser citado en la consulta.

Este ciudadano pasaba revisiones anuales por los antecedentes de su madre y por un principio de cataratas. La última de ellas fue en 2019 y desde entonces dejaron de citarle. "Reclamé varias veces de forma verbal en el Hospital de Jaca, pero no me daban apenas información, solo que había una lista de espera muy larga, y al final puse una queja en Atención al Paciente en enero y otra en el Justicia de Aragón", explica. De hecho, tal estaba siendo la demora que decidió pedir una cita en 2022 en una consulta privada por la que tuvo que pagar 72 euros.

La institución abrió expediente y el 10 de marzo de 2023 envió un escrito al departamento de Sanidad para recabar información sobre la queja de este ciudadano. La respuesta llegó el 4 de abril indicando escuetamente que el paciente había sido citado para ese mismo día a las 13.20 en el Hospital de Jaca. En esa consulta le derivaron a una prueba que tuvo que hacerse en el Hospital San Jorge de Huesca y ahora está pendiente de una segunda prueba. "Me han dicho que luego me citarán otra vez para ver si está todo bien", señala. A raíz de su experiencia, anima a otros ciudadanos que estén en una situación similar a presentar quejas "porque en mi caso fue providencial", asegura agradecido con el Justicia de Aragón. "No sé si ha sido por una mala gestión o por qué", lamenta.

El Justicia de Aragón destaca en su informe que pese a lo "llamativo" que resultaba tanto tiempo de espera para la realización de una consulta en atención especializada, el departamento no hacía ninguna referencia a los motivos de la demora en su respuesta.

Y aunque el problema quedó por fin resuelto, desde la institución califican de "preocupante" el "excesivo tiempo" que este ciudadano tuvo que esperar para obtener cita con el Servicio de Oftalmología del Hospital del Jaca, "por lo que sería necesario analizar los motivos del retraso y adoptar las medidas necesarias para evitar que se produzcan en un futuro", reclama.

Por todo ello, el Justicia insta al departamento de Sanidad a que, si detecta alguna deficiencia organizativa o asistencial susceptible de subsanación o mejora, adopte las medidas precisas que posibiliten que los tiempos de espera en este servicio estén "dentro de los estándares aceptables". Actualmente, es una de la especialidades con más demora en Consultas Externas en Aragón con una media de 113 días para una cita, según los últimos datos del departamento.