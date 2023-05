La inscripción 'Rodrigo ama a Marica' de Graus que ha inspirado una obra teatral

No es la leyenda de los Amantes de Teruel ni tiene un final tan trágico, pero también habla de un amor imposible que no pudo superar los convencionalismos de la época. Rodrigo de Mur talló sobre las piedras de la fachada de su palacio de Graus la inscripción 'Rodrigo ama a Marica', una declaración de amor que ha perdurado cinco siglos y ha dado lugar a distintas versiones de la historia.

Miguel Ángel Clavería recreó esta tradición oral en un libro, 'Rodrigo ama a Marica: la leyenda grausina', editado por el Instituto de Estudios Altoaragoneses, que ahora dará lugar a una representación teatral. Se interpretará el próximo 15 de julio, en la plaza Mayor de Graus, en dialecto bajoribagorzano, pero nace con la vocación de tener continuidad, como ha hecho Teruel con la historia de sus enamorados.

Rodrigo de Mur grabó la inscripción cuando fallecieron sus padres, opuestos al matrimonio con la joven musulmana Marica, hija de un boticario. Hay distintas versiones de esta narración, entre ellas la escrita por Rafael Andolz en su libro 'Leyendas del Pirineo'.

Miguel Ángel Clavería tiene la suya propia. Él ha escuchado desde niño hablar de Rodrigo, de la señorial Casa Mur, uno de los edificios más destacados de Graus, y de su amor imposible con la joven musulmana. "Era una leyenda que se estaba quedando en el olvido", ha dicho en la presentación este miércoles de la recreación teatral, junto a la alcaldesa, Gemma Betorz, y a su hermano José María Clavería, encargado de los decorados.

La única constancia histórica sobre estos amoríos está tallada en la piedra, lo demás es transmisión oral. "¿Cómo se pudo enamorar un cristiano de una musulmana en aquella época? Solo se me ocurre un encuentro fortuito", afirma el autor del libro y del guion teatralizado, en los que recrea su propia versión. En él habla de la enfermedad por amor de Rodrigo, de la complicidad de su escudero y de la alegría al conocer que era correspondido, aunque un tabú para su familia. Clavería no desvela el final, pero sí aclara que no acaba en tragedia como otras historias de enamorados.

Miguel Ángel (izquierda) y José María Clavero con la alcaldesa de Graus en la presentación de la recreación. Heraldo

En la preparación de la obra están implicadas una treintena de personas, todos voluntarios. Mientras se realizan los ensayos, se construye el decorado que se instalará en la plaza Mayor, con dos escenarios a dos alturas distintas, una de ellas para los juglares encargados de musicar los episodios que no pueden ser teatralizados. "Son 10 decorados para tres actos", ha explicado José María Clavería. Uno de ellos reproduce los arcos de Casa Mur donde está grabada la inscripción. "Llevamos tres años trabajando de 10.00 a 12.00, de lunes a viernes, y todos somos voluntarios".

La obra se preparó para su representación en 2020, frustrada por la pandemia, y desde entonces se ha seguido trabajando. Ha habido que cambiar varias veces de actores debido a la dificultad de algunos para hablar en dialecto bajorribagorzano. De momento se financia con pequeñas aportaciones del ayuntamiento para los materiales del decorado y el vestuario y con una subvención de la Dirección General de Política Lingüística.