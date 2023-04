Valeria Corrales y Patricia Heredia: "Nos han dicho que estamos cambiando el mundo..."

La repercusión ha sido grande. A principios de enero, la revista Forbes incluyó a Valeria Corrales, estudiante oscense de 14 años, entre los 23 ‘changemaker’ que este año destacarán por su capacidad para transformar la realidad y dirigir a la sociedad civil hacia un futuro más prometedor, que contempla que más niñas y niños se adentren y apasionen por el mundo de la tecnología, la electrónica, las matemáticas y la robótica.

Valeria y su mentora, Patricia Heredia, crearon hace unos años en Youtube el canal ValPat Steam de robótica, electrónica y programación pensado sobre todos en animar a las chicas a lanzarse al mundo de la ingeniería. "Les va a gustar mucho", decía la estudiante ya en 2018, cuando en horario extraescolar acudía a la academia MiniVinci, fundada por Patricia Heredia, ingeniera de Telecomunicaciones que ha descubierto, de la mano de su ‘alter ego,‘ su vocación por enseñar y divulgar los conocimientos que ambas adquieren sobre un mundo que parece inacabable.

"Desde ‘lo de Forbes’ nos sigue más gente y al ser ‘changemaker’ tenemos que tener más actividad, más obligación de ir subiendo vídeos cada día, cada semana, y a la vez disponemos de menos tiempo porque ahora tenemos un montón de entrevistas, charlas…", comenta Valeria Corrales. "Fue en enero y estamos en abril, y vamos a entrevista o llamada por semana y cada siete días, aproximadamente, tenemos una charla, una intervención, una petición de vídeo desde un colegio", añade Patricia Heredia.

Las dos afirman que "ha sido una pasada" porque ellas mismas se encargan de la gestión del tiempo, el trabajo y la agenda. Pero están decididas . "Este reconocimiento supone una gran responsabilidad para nosotras", manifiestan. "Tenemos que seguir porque nos han dicho que estamos cambiando el mundo con lo que hacemos y eso es algo muy importante", aseguran casi al unísono.

El futuro que "ni imaginamos"

Valeria estudia tercero de la ESO en un instituto de Estados Unidos de forma ‘on line’. Asegura que cuando termine el bachillerato irá a la universidad allí y que elegirá una formación relacionada con la ingeniería y la tecnología. «Sé que el futuro traerá cosas que ahora ni imaginamos, así que aún tengo tiempo», señala. De momento, estudia, sale con sus amigas y juega al fútbol en el equipo cadete de la SD Huesca.

Desde 'lo de Forbes', Patricia Heredia ha delegado bastante funciones en la academia y ahora casi nunca da clases. "Creo que lo que estamos haciendo con el canal es importante, y aunque no conlleva gasto económico, más que para comprar alguna cosa, sí invierto tiempo y trabajo", indica.

Todas las mañanas, de 12.00 a 14.00, acuden a la academia MiniVinci y trabajan juntas. Por la tarde se conectan a través del ordenador y estudian a la vez, aunque no hablen.

El trabajo es ingente porque "no se puede dejar el canal colgado", pero también es complicado. Cuesta hacer un proyecto. Se necesita programar y construir y no siempre sale a la primera: "Puede que un diseño que explicamos en 15 minutos nos haya llevado una semana o más y a veces ni se veía entero". Fue entonces cuando se les ocurrió hacer grabaciones más cortas, que suben a Youtube Short o a ‘reels’ de Instagram y tienen mucha aceptación. "Enseñamos solo el resultado y si vemos que les gusta, sacamos un vídeo largo, así, además, estamos más activas", explican.

Recuerdan que cuando empezaron Valeria tenía 8 años. Ahora están subiendo contenido más avanzado, pero siempre se puede volver atrás porque todos los vídeos quedan guardados. En el canal hay casi 500, clasificados por contenidos.

Sus herramientas principales son los kit de Lego y algunas de iniciación para programar, que son fáciles. «Por bloques tenemos Scratcht, Tinker y Makecode Arcade, que son muy chulos porque te permiten ver el proyecto según lo vas haciendo, es como un simulador», cuenta la estudiante con entusiasmo. Patricia Heredia precisa que se trata de plataformas ‘on line’ gratuitas que tienen un simulador, por lo que no se necesitan la consola real para jugar o la placa física para poder programar sobre ella.

A través de estos vídeos fomentan que la gente investigue sobre algunas plataformas que ellas ya han visto y pueden ser de utilidad. Un de las últimas contiene una aplicación para realizar un escaneo en 3D de un objeto o una persona. "Gracias a la inteligencia artificial se puede lograr esto, y si es gratuita…", comenta Heredia.

Valeria Corrales apunta que ahora no solo se trata de llegar a niños y niñas sino "también a profesores que quieren enseñar esto en sus clases, y a los padres para que enseñen a sus hijos, y con estas plataformas pueden investigar por su cuenta".

Además de lo que idean, a veces colaboran con marcas que solicitan su apoyo para, por ejemplo, mostrar cómo funciona un robot. "Si te mandan el kit y no te piden ningún requisito, pues nos lo quedamos, hacemos el vídeo y ya está, no cobramos". Sí lo hacen cuando se trata de una campaña o de promocionar un producto con historias de Instagram. "Así podemos pagar a la persona que nos ayuda con esto y a quien nos gestiona las redes, porque antes mirábamos solo el contenido, pero ahora te premian, si tienes muchas visualizaciones se muestra el vídeo a más gente y si el contenido, además de ser bueno es bonito…", detallan.

Los objetivos

Pero no se acepta todo. Para admitir una petición es necesario que esta cumpla tres requisitos. Estar alineada con el objetivo de ValPat, que es inspirar a niñas y niños en el mundo Steam. "Hubo una en la que teníamos que hacer un baile de Tik Tok y dijimos que no porque ese no es nuestro fin", explican. "Además, debe divertirnos y enseñarnos", añaden.

Su canal de Youtube tiene más de 15.000 seguidores. La mayor parte está en América Latina. "De Huesca hay pocos, debe porque nadie es profeta en su tierra...", lamentan.

Valeria y su tutora se entienden sin hablar, algo imposible, de momento, para la inteligencia artificial. Se sorprenden con cada novedad tecnológica, como el asombroso Chat GPT, «que si le preguntas cómo se hace una magdalena te dice los ingredientes y te da la receta», apunta la estudiante. Patricia se ríe y afirma que «seguro que no te hará el pan, pero todos estamos temblando por sus numerosas aplicaciones».

Mientras la IA avanza , ValPat trabaja para que más jóvenes lleguen preparados al futuro y sin miedo a lo tecnológico.