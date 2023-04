Los recintos sanitarios de Huesca reforzarán las señales antitabaco: "No somos policías pero los profesionales debemos dar ejemplo"

La ley contra el tabaquismo prohíbe fumar en "centros, servicios o establecimientos sanitarios, así como en los espacios al aire libre o cubiertos, comprendidos en sus recintos", bajo la amenaza de multas de entre 30 y 600 euros. Sin embargo, la normativa no se respeta al 100% ya que es habitual observar a profesionales y pacientes echándose un cigarrillo en la puerta o en el entorno más cercano de los hospitales de Huesca, Barbastro y Jaca y de los centros de salud de la provincia.

Para erradicar esta mala práctica, se van a reforzar las señales que informan de la presencia de espacios sin humo y, además, el departamento de Sanidad, a través de los sectores de Huesca y Barbastro, y la Asociación Española contra el Cáncer en Huesca van a lanzar un programa especial de deshabituación tabáquica orientado al personal sanitario y que se desarrollará en su entorno laboral para que sea "lo más cómodo y fácil posible".

Así lo han anunciado este jueves le gerente de estos sectores sanitarios, Miguel Zazo, y el presidente de la AECC en Huesca, José Manuel Ramón y Cajal, al renovar el convenio de colaboración por el que la asociación ofrece desde hace años sus servicios de forma gratuita a todos los pacientes y familiares que lo necesiten en ambos hospitales. Ahora se da un paso más incluyendo también a los profesionales sanitarios.

"Creemos que dentro del hospital ya no se fuma, pero sí que es cierto que la gente, en que sale por la puerta se enciende un cigarrillo. Y el personal, como no puede fumar dentro, en sus momentos de descanso se va a lugares del entorno como el pinar. No vamos a hacer de policías pero vamos a recordarle que eso no se puede hacer y que tenemos que ser los primeros en dar ejemplo", ha subrayado Miguel Zazo, quien confía en la colaboración de los profesionales.

Señales antitabaco en la puerta del Hospital Universitario San Jorge de Huesca. Rubén Darío Núñez

Mientras, José Ramón y Cajal ha incidido en la importancia de ir extendiendo cada vez más los espacios sin humo y ha pedido de cara a la próxima legislatura endurecer aún más la ley antitabaco. Y es que ha recordado que en 2022 unas 52.000 personas murieron en España por problemas relacionados con el tabaco y que el 30% de los cánceres están vinculados a esta adicción. Calculan que en la provincia hay 40.000 fumadores.

Los profesionales sanitarios interesados en dejar de fumar pueden inscribirse en este programa 'Por ti' a través de un código QR y pasarán una evaluación de la psicóloga de la AECC para determinar la mejor forma de hacerlo. Si fuera necesario, se podría recetar Todacitan, el nuevo fármaco que financia el Ministerio de Sanidad.

Además, ambas instituciones están empezando a trabajar para poner en marcha una Unidad de Cuidados Integrales de Pacientes Oncológicos para "humanizar" el tratamiento a los enfermos de cáncer y mejorar su comodidad "porque ellos ya tienen bastante con los que les ha tocado". En ella estarán integrados profesionales de distintos ámbitos y requería un refuerzo del personal de Enfermería ya que se va a implantar una nueva figura que está teniendo éxito en otras comunidades, las enfermeras gestoras de casos, que van de la mano con los pacientes para facilitarles todo lo que necesiten.

La radioterapia empezará a funcionar en septiembre

Esta unidad, que podría estar ubicada en el edificio de las antiguas Urgencias, complementará la próxima puesta en marcha de la Unidad Satélite de Radioterapia, una histórica reivindicación de la AECC en Huesca que podría beneficiar a unos 1.500 enfermos cada año que ahora tienen que viajar a Zaragoza o Lérida para estos tratamientos. Según Ramón y Cajal, con ellos se ahorrarán 400.000 euros el año a las arcas públicas por los gastos de desplazamiento que debe sufragar, a los que se suman el resto de gastos de alojamiento o manutención que deben pagar los propios pacientes de su bolsillo.

Las obras del búnker del Hospital San Jorge donde se instalará continúan adelante y está previsto entregarlas a principios de agosto. Y esperan que el nuevo acelerador esté ya operativo en septiembre. "Va a suponer un antes y un después para la provincia", ha remarcado Zazo.