Juicio en Huesca a un camionero por un triple accidente mortal: "Mi reacción fue la menos afortunada"

La Audiencia Provincial de Huesca ha dejado visto para sentencia este miércoles el juicio contra un camionero como presunto responsable de un grave accidente de tráfico al colisionar contra un todoterreno en la carretera A-131, en Chalamera, que dejó tres muertos. Se trataba de los médicos Domingo Arnal, de 62 años, y Sagrario Marco, de 52, así como de su hija, de 17 años, que viajaban en el turismo.

La Fiscalía solicita cuatro años de prisión por tres delitos de homicidio por imprudencia grave en concurso ideal, mientras que las acusaciones particulares elevan su petición hasta los seis años al considerar que en este caso los hechos revisten una "notoria gravedad" por una "desatención continuada".

Mientras, la defensa reclama la absolución o, de forma subsidiaria, una condena por una imprudencia menos grave, un delito castigado con pena de multa de 3 a 18 meses, argumentando que su cliente actuó ante una maniobra "sorpresiva" de otro vehículo.

El camionero. M. A. C., ha relatado que aquel 3 de septiembre de 2020, sobre las 14.00, se dirigía a una finca de Ontiñena para un transporte de fruta y cuando circulaba por una recta de la A-131, a la altura del término municipal de Ballobar, se encontró con una furgoneta que, según él, hizo una maniobra "inesperada" girando hacia la cuneta derecha y para evitar chocar contra ella, dio un volantazo hacia la izquierda invadiendo el carril contrario y colisionando con el todoterreno en el que viajaban las tres víctimas. "Tuve que actuar en décimas de segundo y mi reacción fue la menos afortunada porque no vi que venía de frente", ha asegurado.

La pareja que ocupaba los asientos delanteros murió en el acto y la hija, que iba detrás, lo hizo pocos minutos después (aunque hay una discusión técnica sobre el momento exacto del fallecimiento).

El acusado, con más de 2 millones de kilómetros a sus espaldas como conductor de autobuses y de camiones, ha defendido que mantenía la distancia de seguridad mínima, "más de 50 metros seguro", ha recalcado. Y también ha responsabilizado al conductor de la furgoneta de circulaba delante de no haber avisado con mayor antelación de que iba a hacer un giro ya que ha afirmado que tampoco le vio poner el intermitente. Además, en el turno de última palabra ha trasladado su "más sentido pésame" a los familiares de las víctimas a los que ha perdido perdón "porque en ningún momento quise que esto pasara".

Los expertos de la Guardia Civil que realizaron la investigación del accidente lo han atribuido a un conjunto de imprudencias: la velocidad excesiva, ya que circulaba a 88 km/h en un tramo limitado a 80 km/h; la desatención por no guardar la distancia de seguridad ya que a tenor de las huellas de frenado que dejó el camión circulaba a menos de 50 metros de distancia de la furgoneta que iba delante; y la invasión del carril contrario. "Fue una gran distracción", ha resumido una especialista del Subsector de Tráfico, quien ha remarcado que "si hubiera ido a 80 kilómetros por hora y respetando la distancia de seguridad, posiblemente no estaríamos aquí". A su juicio, "no fue consciente quizá de que venía un coche de frente porque estaba centrado en la furgoneta". Además, ha dejado claro que el conductor del todoterreno no pudo esquivar la colisión ya que fue sorpresiva.

También han resultado relevantes las declaraciones de los dos testigos directos del accidente. El primero, el conductor de la furgoneta, quien ha manifestado que durante 1 kilómetro el camión circuló detrás de él "muy deprisa y demasiado cerca". Le indicó con los intermitentes su intención de girar en un camino cercano, pero ante el miedo de que llegara a chocarle por detrás, decidió "tirarse" a la cuneta "para escapar". "Si hubiera frenado, no estaría aquí", ha recalcado. Y el segundo ha sido un trabajador agrícola que vio al camión "casi pegado" a la furgoneta y a esta indicar con los intermitentes la maniobra que iba a hacer-