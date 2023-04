Jaca nombra a Belén Luque y David L. Simon Hija Predilecta e Hijo Adoptivo de la ciudad

La directora del Museo Diocesano de Jaca, Belén Luque, y el doctor en Historia del Arte David L. Simon han sido nombrados Hija Predilecta e Hijo Adoptivo respectivamente, en un pleno extraordinario celebrado en consistorio jaqués. En el primer caso por su constante compromiso con la sociedad jaquesa, reconociendo su trayectoria en el Museo Diocesano de Jaca y su labor de conservación, educación y divulgación del patrimonio de la ciudad de Jaca. Y en cuanto a David L. Simon, en reconocimiento a su contribución a enriquecer la vida cultural de la ciudad y a que su patrimonio sea conocido, comprendido y valorado.

Ambos agradecieron a la corporación municipal y alcalde esta distinción, en un acto muy emotivo que llenó el Salón de Ciento del Ayuntamiento. Simon aseguró que se siente vinculado a Jaca desde la primera vez que la visitó, hace 50 años, al realizar el Camino de Santiago. Lo hizo en compañía de su esposa Sonia, fallecida hace un año "que estaba tan unida a Jaca como yo". Tras defender su tesis en Londres en 1977 sobre el sarcófago de Doña Sancha, emprendió una nueva peregrinación a Santiago volviendo pasar por Jaca. Después "la estancia fue más prolongada" para seguir investigando. Esto le llevó a adquirir una casa en Araguás del Solano, "y descubrí que hay más vida además de estudiar e investigar". En esta pequeña localidad jacetana, David es uno más, y tanto ahí como en el resto de la comarca "siempre he recibido un trato muy cálido". Para él es un "doble honor" recibir esta distinción junto a Belén Luque a la que considera "una buena amiga".

Por su parte, Belén Luque dijo sentirse "pequeña" ante "la grandeza del Salón de Ciento" y las bonitas palabras que le dedicó la corporación municipal. Aseguró que estaba dando "el discurso más importante que pronunciaré en toda mi vida", recordó los recuerdos de su infancia jaquesa y repasó su trayectoria, hasta que en 2010 "el obispado me dio la oportunidad de mi vida", al ofrecerle dirigir la apertura y puesta en marcha del recién restaurado Museo Diocesano de Jaca, tras siete años cerrado por obras. En este espacio "damos a conocer la historia y patrimonio de Jaca", por lo que aseguró que "no sería nada sin los compañeros que me rodean, el mejor equipo del mundo".

Ser condecorada con la distinción de Hija Predilecta de Jaca junto a David Simon "es algo con lo que no podría haber soñado, ya que es "uno de los grandes historiadores del arte, pero es mucho más grande como persona y amigo". Por último aseguró no haber hecho nada extraordinario para merecer este reconocimiento, pero "lo acepto con humildad, responsabilidad y compromiso de seguir trabajando duro todos los días para que los jaqueses se sientan orgullosos".