Ecologistas en Acción denuncia la tala de arbolado en el polígono Paúles de Monzón

Una nueva tala de pinos en el polígono industrial Paúles de Monzón ha provocado la contestación hoy de Ecologistas en Acción que denuncian que se ha acabado con una quincena de pinos que en su día plantaron los escolares de la capital mediocinqueña hace unos 50 años y que “dada su singularidad deberían haber sido objeto de protección por parte del Ayuntamiento de Monzón”.

La tala se produjo en los días previos a la Semana Santa por la compañía eléctrica Endesa ante la amenaza de que las copas de los árboles afectara al tendido que suministra de electricidad a las empresas del polígono.

Según ha explicado el concejal de Servicios, Salvador Sarrado, por normativa de distancias de los cables de alta tensión a los arboles, por seguridad de la línea y por seguridad por la caída de arboles por tormentas, que se inclinan hacia el lado de la calle, Endesa consideró mejor cortarlos y después el Ayuntamiento reparara las aceras reventadas por las raíces”. Asimismo Sarrado ha subrayado que será el Ayuntamiento quien plantará nuevos árboles en esa zona.

Pinos talados en Monzón. Ecologistas en Acción

Sin embargo, las explicaciones no convencen al grupo conservacionistas que ya ha denunciado en otras ocasiones la tala del arbolado en el polígono Paúles (la última en el 2015) y considera que la actuación “ha sido un error que costará muchos años revertir”.

“La tala no era necesaria en ningún caso. Esta línea de 25kV lleva muchos años instalada y las labores de mantenimiento para que las ramas de los pinos no interfirieran con los conductores se hacían mediante la poda de las ramas perpendiculares a la línea. Muchos de los pinos, a los que se les ha cortado todas las ramas y que se tendrán que talar completamente, tenían una circunferencia de tronco de entre 160 y 200 cm. ¿Cuánto vale un árbol, que no se puede comprar ni reponer?”, señalan en un comunicado.

Asimismo indican que los pinos talados, que tenían una edad aproximada de 50 años, “ofrecían un importante servicio de filtrado de la contaminación atmosférica de origen industrial, con una concentración elevada en el polígono Paules, sobre todo de partículas en suspensión”.

Ecologistas se ha dirigido al Ayuntamiento, mostrando su rechazo a estas actuaciones e instando la suspensión inmediata y definitiva de las talas de arbolado y que se sancione a la propietaria de la línea, Endesa, por una actuación “innecesaria y abusiva”. También ha solicitado información al respecto, como los informes técnicos que deben avalar el otorgamiento de licencia para efectuar estas talas, el condicionado de los mismos y su valoración económica, así como la solicitud de licencia para la tala que remitió Endesa al ayuntamiento.

Ecologistas en Acción cree que el Ayuntamiento de Monzón debería ser el garante de la protección del arbolado urbano singular y que ha otorgado de forma irregular licencia para la tala de un patrimonio urbano necesario e importante para la población. También rechaza la actuación de Endesa, que tan siquiera ha sabido respetar la época de nidificación de las aves para efectuar semejante destrozo. “Por mucho lavado verde que realice sigue demostrando su falta de sensibilidad y compromiso ambiental”, lamentan.

Desde Ecologistas en Acción se vuelve a solicitar la realización de un Estudio Técnico y la elaboración de un Plan de Podas Municipal en función de las especies y la ubicación de cada árbol, estudio que dé pie a un acuerdo municipal plasmado en una ordenanza que evite este tipo de actuaciones que destruyen el patrimonio natural de Monzón

Ecologistas en Acción reitera el convencimiento de que los árboles son un bien natural de primer orden, pues aportan calidad de vida en forma de sombra, reducción de la contaminación, atemperando el clima y aportando humedad. Además son refugio de fauna y un capital muy valioso que no se puede improvisar y que necesita años de esfuerzo y planificación para desarrollarse y retornarnos sus beneficios, por lo que es muy apreciado por la ciudadanía.