Los vecinos del barrio San Lorenzo de Huesca exigen al alcalde rebajar el ruido de la calle 

La Asociación de Vecinos del Barrio de San Lorenzo de Huesca ha solicitado al alcalde, Luis Felipe, que haga cumplir las ordenanzas municipales para que se rebaje el nivel de ruido que se produce a diario en esta zona, donde se concentran numerosos establecimientos de ocio nocturno, restaurantes y bares y en el que "las terrazas han proliferado desde la pandemia", según denuncian.

La asociación de vecinos ha emitido un comunicado para manifestar que lo que está sucediendo en esta zona de la ciudad "no es admisible, pues se está sometiendo a estas personas a una auténtica tortura diaria". Según dicen, muchas de los residentes aquí están sufriendo "serios problemas de salud" porque "el altísimo nivel de ruido impide descansar, abrir ventanas, teletrabajar, mantener una conversación en tono normal o ver una película".

Desde el barrio insisten en que hay que aplicar la normativa y piden al Ayuntamiento "que cumpla con su deber de control". Según explican, el ruido "creciente" se debe a que los locales de ocio nocturno están abiertos hasta las 7.00, y a ello se suma el barullo de las terrazas "desde el mediodía hasta la tarde y la noche, con niveles por encima de los 65 decibelios durante más de 12 horas consecutivas".

La asociación señala que se encuentra en "total indefensión de los vecinos". "A la completa ausencia de policía, nos responden que las mediciones de sonido no valen y que no tienen medios para acudir a la zona". Aseguran que esta situación se ha trasladado al alcalde a través de diferentes escritos y que también se le solicitó una reunión que no se ha producido. "Sí tuvo lugar una reunión con los concejales de Participación Ciudadana y Seguridad Ciudadana, y tras cuatro meses no se ha dado respuesta alguna", explican.

Los vecinos y vecinas han manifestado su temor de que este verano sea como el del año pasado: "Las altas temperaturas y el alto nivel de ruido conllevó un enorme sufrimiento y la imposibilidad de llevar una vida normal en nuestras viviendas". Asimismo, indican que se están estudiando las medidas legales que se pueden tomar "frente a la dejadez municipal ante el delito medioambiental que supone someter a la población a los actuales niveles sonoros que sufren muchas personas de este barrio".