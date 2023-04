Miles de montisonenses visitan a la virgen de la Alegría en el Lunes de Pascua

Vecinos de Monzón y Pueyo de Santa Cruz han acudido este Lunes de Pascua como manda la ancestral tradición en masa para saludar a la Virgen de la Alegría, de gran devoción popular. De hecho, la jornada de este lunes es festiva en Monzón y supone una demostración de religiosidad popular que trasciende las creencias y se convierte en una manifestación festiva comunitaria.

Desde bien temprano cientos de romeros han recorrido el camino que lleva de Monzón hasta este templo. Ha sido el caso de Laura Giménez, montisonense de 44 años que vive en Madrid y que no ha querido faltar a la cita con la virgen hoy antes de regresar a la capital de España. “Hemos salido de casa muy temprano y nada más salir ya me he encontrado en el centro de Monzón con mucha gente con sus mochilas y pañoletas. Ya en el camino riadas de gente para ver a la virgen y darle un beso, que es un momento muy emotivo. Todo el mundo va muy contento, saludándose unos con otros. Es un día para ver a la virgen y disfrutar con los amigos”, explica. “Para un montisonense este es un día de tradición, es clave en el calendario porque se vive con mucha ilusión desde el comienzo de la romería. Es un día para compartir y en mi caso es mi primer año que he venido con mis hijos y ya les he dicho: hoy empieza una tradición para vosotros, y espero que vengan todos los años”, recalaba esta monzonera de corazón.

Las largas colas para saludar a la virgen en el camerín y también para comer los huevos fritos que sirve cada Lunes de Pascua la peña Trifulca o las magdalenas, roscón y longaniza que ofrecían los voluntarios del Patronato Municipal de Festejos, acompañadas de vino, agua o zumos.

A las 11.00 comenzaba la actuación del grupo folclórico Aires Monegrinos en la esplanada de la ermita, un clásico de esta jornada.

El primer oficio religioso fue a las 9.00 y los dos siguientes a las 12.00 y a las 19.00.

Tras la visita al templo, las cuadrillas de amigos y familias participaban en comidas en fincas o tiraban de bocadillo para comer al aire libre a las faldas del templo.

“Día espectacular”

El concejal de Fiestas, Javier Vilarrubí, se mostraba muy feliz al final de la mañana al ver cómo había transcurrido “uno de los días de la Alegría más felices de mi vida”, aseguraba con satisfacción. Y es que los montisonenses han respondido en masa desde primeras horas de la mañana como quedaba patente en el reparto de más de 6.000 magdalenas tanto en el inicio de la romería como al final en las faldas de la ermita. “Ha sido un día espectacular, el ambiente en el almuerzo ha sido increíble. La gente ha salido a la calle de una manera abrumadora, y con una fuerte ilusión. Se nota que ya ha pasado el covid”.

El acalde de Monzón, Isaac Claver, y concejales del equipo de Gobierno PP – PAR – Ciudadanos han contribuido en las tareas de reparto del tentempié a los romeros para después asistir a la misa celebrada por el obispo Ángel Pérez. El prelado se mostraba “impresionado por ver a todo un pueblo, crean o no crean, practiquen o no, pero la madre es la madre y concita a todos los hijos cada año”.