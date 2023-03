"Teruel y Huesca son dos provincias parecidas que han vivido casi de espaldas"

"Teruel y Huesca son dos provincias muy parecidas que han vivido casi de espaldas la una a la otra". Lo ha dicho este jueves en la capital oscense Tomás Guitarte, diputado en el Congreso y coordinador general de Teruel Existe, además de candidato de la coalición a la presidencia del Gobierno de Aragón, durante la presentación de la mujer que encabezará la lista autonómica por la provincia, Raquel Marco.

Ambas provincias sufren problemas comunes relacionados con la vertebración de la Comunidad Autónoma. A 250 km, gracias a la autovía ha podido superar una barrera que antes era "casi insalvable", pero por ferrocarril siguen separadas con un viaje que dura cuatro horas, "más de lo que cuesta ir de Zaragoza a Málaga". Esta distancia ha provocado que, pese a compartir inquietudes comunes, "cada uno las resolviera por su lado", ha dicho Guitarte.

Se ha mostrado partidario de extender las ayudas a la despoblación de las que disfruta Teruel, "insignificantes", a todos los territorios con los mismos problemas. Y ha recordado que en 2025 se revisarán los criterios establecidos actualmente.

Aragón Existe y Teruel Existe concurren en coalición. Los electores podrán votar al primero en las provincias de Zaragoza y Huesca, mientras que se mantiene la marca de Teruel en este territorio. En un acto abierto al público, en el salón de la Cámara de Comercio, han presentado a la candidata a la lista autonómica por Huesca.

Raquel Marco tiene orígenes en la localidad oscense de Nocito. Ella misma ha explicado que “como tantas familias del Alto Aragón, tuvimos que cerrar nuestra casa y nos vimos forzados a marchar en busca del desarrollo personal y profesional que nos era imposible en el lugar donde nacimos”.

"Soy consciente y comparto el desencanto con la clase política", ha señalado, lo que la llevó a dar el paso de la mano de Teruel Existe. La provincia de Huesca, ha añadido, tiene una de las mayores rentas per capita del país pero su calidad de vida no es la más deseable. Y ha dejado claro que no aceptará la integración de personas que acuden con intereses personales.

La candidata ha apostado por "un turismo de nieve sostenible y que socialice los beneficios en todo el territorio". Rechaza el proyecto de la unión de estaciones a través de Canal y critica que el 80% de los fondos europeos para proyectos turísticos vayan al sector de la nieve, "una mala decisión del Gobierno de Aragón, la Diputación de Huesca y el Gobierno de España", que ha impedido que pueda hacerse un reparto más justo".

En el acto también ha intervenido Francisco Juárez, coordinador general de Aragón Existe. quien ha reprochado que la administración se ocupe de Zaragoza capital y las tres provincias estén en el olvido. "Queremos corregir esa desatención". Ha definido el proyecto político como "de largo recorrido" para buscar un equilibrio territorial, y ha anunciado además que un tema "vital" en campaña será el problema del "muro" en que se ha convertido la administración tras la pandemia, con la pérdida de algunos servicios. La digitalización no puede conllevar, en su opinión, "una falta de atención" porque "intentar conseguir una cita previa es a veces imposible".