La Fiscalía rebaja su petición para el acusado de violar a su novia de 15 años por la ley del 'solo sí es sí'

La Audiencia Provincial de Huesca ha dejado visto para sentencia este jueves el juicio contra un joven de Barbastro de 28 años, J. M. P., acusado de violar presuntamente a su exnovia cuando ella tenía solo 15 años y él 23, además de otros delitos de abusos sexuales, maltrato habitual, coacciones y vejaciones contra la víctima.

La Fiscalía ha rebajado de 25 a 22 años y seis meses de cárcel su petición final al aplicar la nueva ley del 'solo sí es sí, y la acusación particular se ha adherido a ello. Por su parte, la defensa también ha insistido en solicitar la absolución o una pena máxima de 18 meses.

En esta segunda y última sesión han declarado los especialistas del Equipo Mujer Menor de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que iniciaron la investigación de este caso a raíz de las denuncias que habían presentado contra el procesado otras tres menores de entre 13 y 15 años por sendas agresiones sexuales. Tras tomar declaración a la víctima, el sistema Viogén la encuadró como de "riesgo alto". Ambos han asegurado que el acusado elegía a chicas de ese perfil "porque son más fáciles de manipular ya que él tiene más experiencia y un atractivo extra por tener dinero y un coche y eso a las adolescentes les llama la atención". "Era un manipulador de libro", han resumido.

También han testificado dos psicólogas del Instituto de Medicina Legal de Aragón (IMLA) que examinaron al acusado. Su informe concluyó con que "su grado de madurez emocional podría ser un poco menor del que le correspondía por su edad", aunque han reconocido la dificultad para dar un diagnóstico firme al haber pasado más de dos años de los presuntos hechos. Sí que han asegurado que había "un salto amplio en el conocimiento y la experiencia sexual" entre ambos.

Asimismo, han declarado varios amigos del acusado. Todos ellos han coincidido en que no vieron "nada fuera de lo normal" en la relación entre él y la víctima y que esta última les "mentía" porque después de romper oficialmente su relación ocultaba que seguía viendo al procesado de manera esporádica.

En el delito más grave, la agresión sexual a una menor de 16 años, la Fiscalía ha aplicado la nueva ley del 'solo sí es sí' por ser más beneficiosa para el acusado ya que se ha rebajado la horquilla de penas de entre 12 y 15 años a entre 10 y 15. Y el Ministerio Público ha decidido solicitar finalmente 11 años y 6 meses en lugar de los 14 años que aparecían en su escrito de calificación provisional. Por contra, ha elevado de 5 a 6 años su petición por el delito de relaciones sexuales con menores de 16 años.

Además, ha mantenido su petición de 3 años por el delito de maltrato habitual (o alternativamente 2 años por un delito de acoso), ha eliminado uno de los tres delitos de coacciones rebajando su solicitud a 2 años, y también ha suprimido uno de los dos delitos de vejaciones (4 meses de multa).

Junto a todo ello, la Fiscalía ha reclamado otras medidas como órdenes de alejamiento que suman más de 50 años, libertad vigilada durante 10 años la privación del derecho de tenencia de armas durante 8 años y la inhabilitación para trabajar con menores durante 9 años y una indemnización por daños morales.

La fiscal ha restado importancia a que la víctima denunciara los hechos dos años después de cesar su relación tras ser llamada a declarar por la Guardia Civil. "No es necesario que se haga de forma inmediata para dar más credibilidad", ha subrayado. A su juicio, el mero testimonio de la chica es suficiente para condenar al acusado y ha recordado al respecto que con la nueva ley del 'solo sí es sí' ya no hace falta probar que hubo violencia o intimidación. "Estaban tumbados en la cama y él le propuso tener relaciones. Ella no quiso pero él siguió adelante y solo paró cuando la vio llorar. A día de hoy con mostrar la falta de consentimiento ya no hace falta nada más y ella en todo momento dijo que no quería tener relaciones y aún así el procesado continuó", ha subrayado.

También ha defendido que el procesado era mucho más maduro que su víctima y por tanto no puede apreciarse que hubo consentimiento en las relaciones. Y ha hecho hincapié en que desconocer la edad en la que estos encuentros sexuales son delito no impide que no sea castigado por ello penalmente. "Le habría bastado un poco de esfuerzo para saberlo", ha destacado.

Mientras, la acusación particular se ha adherido al escrito de la Fiscalía. El letrado ha argumentando que su cliente fue forzada y ha incidido en que ella no denunció sino que narró los hechos "de forma espontánea" a raíz de una investigación paralela "lo que demuestra una mayor credibilidad". También ha rechazado la aplicación de la eximente de edad y grado de madurez cercanos porque no se estudió a la víctima.

Por su parte, la defensa ha rechazado la acusación más grave de agresión sexual cuestionando que la única supuesta prueba sea la declaración de la víctima "por lo que la condena sería un simple acto de fe", ha advertido. Y solo contempla como posibilidad una pena de 18 meses de cárcel por el delito de relaciones sexuales con menores aplicando la atenuante muy cualificada o eximente incompleta de consentimiento sexual por proximidad de edad y de madurez con la víctima.

El abogado ha insistido en que pese a ser menor, había consentimiento. Y ha recordado una circular de 2017 de la Fiscalía que fijaba la horquilla para contemplar una eximente por cercanía de edad e inmadurez entre los 14 y los 24 años, dentro de la cual estaban tanto la víctima como el acusado.

También ha incidido en que las psicólogas forenses del IMLA concluyeron que "podría ser una persona de menor madurez que la edad de su DNI y ello ya debería ser suficiente para aplicar el principio de en caso de duda, a favor del acusado". Y ha subrayado que los padres, pese a conocer la relación y la diferencia de edad, no lo denunciaron nunca. "Los tutores legales consentían esa relación y durante la misma no vieron problema", ha recalcado.