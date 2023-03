El PP fuerza un pleno extraordinario en la Diputación de Huesca sobre la unión de estaciones

La Diputación de Huesca celebrará un pleno extraordinario para abordar la obra de la unión de las estaciones de Astún y Formigal, tras la petición realizada por el PP. Todavía no hay fecha para la sesión, pero el presidente, Miguel Gracia, tiene un plazo de 15 días hábiles para convocarla, una vez comprobado que la solicitud de los populares cumple los requisitos.

La iniciativa del PP llega tras conocer la carta enviada por Gracia al Gobierno de Aragón el pasado 14 de marzo planteando una prórroga ante la incertidumbre sobre el cumplimiento de los plazos, que haría peligrar los 26 millones de euros de ayuda europea. En caso de no ejecutar la obra en el calendario marcado por Bruselas tendría que devolver el dinero con intereses.

La petición del PP va acompañada de una propuesta que alude a la advertencia de los técnicos de la Diputación sobre el calendario y exige no iniciar la contratación mientras no se aprueben los trámites previos, el PIGA y la declaración de impacto ambiental.

Los populares reclaman asimismo la convocatoria de la comisión de seguimiento prevista en el convenio firmado por la Diputación con la DGA y las empresas de las estaciones de esquí, Formigal S. A., del grupo Aramón, y Eivasa, propietaria de Astún.

Miguel Gracia explicó en una entrevista con HERALDO DE ARAGÓN que solo pide más tiempo, porque los procesos administrativos de la obra son largos, y existe la amenaza de judicialización. "Yo no puedo poner en riesgo la economía de la Diputación, que debe atender a 202 ayuntamientos. No podemos acometer la obra hasta tener los permisos ambientales legales, lanzarnos a contratarla y que luego tengamos que devolver 26 millones con intereses, y asumirlo la Diputación. Como responsable de esta institución, yo no pondré en quiebra a la Diputación", manifestó.

A pesar de que el presidente aragonés, Javier Lambán, y la propia consejera de Economía y presidenta de Aramón, Marta Gastón, han garantizado el cumplimiento de los plazos, la discrepancia volvió a evidenciarse el miércoles en la firma del convenio de la otra unión de estaciones, la de Astún y Candanchú.