DGA y DPH disienten de los plazos de la unión de estaciones tras firmar el convenio Astún-Candachú

El Gobierno de Aragón y la Diputación Provincial de Huesca (DPH) han aireado sus diferencia sobre el cumplimiento de los plazos de la unión de estaciones nada más firmar el convenio de colaboración para la conexión de Astún y Candanchú. Mientras el vicepresidente aragonés, Arturo Aliaga (PAR), ha insistido en que se podrá cumplir con la UE y tener el 75% de las obras ejecutadas al 75% en diciembre de 2024 para percibir la financiación comunitaria, el presidente de la DPH, Miguel Gracia (PSOE), ha insistido en que sus técnicos le indican que es "complicado" llegar a tiempo ante el estado de la tramitación.

Ambos políticos han protagonizado una tensa comparecencia ante los periodistas, en la que todos los firmantes han defendido la "oportunidad histórica" que supone la conexión de los complejos invernales del valle del Aragón y de Tena para generar un gran dominio esquiable único para competir con los principales destinos europeos. Así lo han trasladado en sus intervenciones los máximos responsables de Astún, Jesús Santacruz, y de Candanchú, Fernando Montón, el presidente de la Mancomunidad del Valle del Aragón, Álvaro Salesa, y los citados Aliaga y Gracia.

Lo que han dejado claro es el compromiso de todos de acometer un proyecto "estratégico" que, como ha dicho Montón, servirá para vertebrar el territorio, fijar población, generar empleos e impulsar el desarrollo económico de los valles pirenaicos. Santacruz ha aludido que con la unión se va a dotar al sector de la nieve de "herramientas suficientes" para competir "en igualdad" con otros destinos.

El presidente de la Mancomunidad del Valle del Aragón ha subrayado la necesidad de modernizar la oferta para poder competir y ha aseverado que, de no hacerlo, se perderá en solo cinco años "el futuro".

Por su parte, Aliaga ha reafirmado la apuesta de la DGA por el proyecto y ha adelantado que en abril se llevará al Consejo de Gobierno la declaración de interés autonómico y general de Aragón de la unión Astún-Candanchú, lo que permitirá recortar los plazos administrativos a la mitad. Lo que no ha comprometido es una fecha para la redacción y presentación por parte de Turismo de Aragón del Plan de Interés General de Aragón (PIGA), que debe recoger toda la documentación necesaria, incluido el estudio de impacto ambiental, para la obtención de los permisos.

Consciente de los exiguos plazos, ha añadido que se licitará al mismo tiempo la redacción del proyecto y de construcción. "Vamos a emplearnos a fondo para sacar adelante el proyecto", ha dicho antes de apostillar que el Gobierno de Aragón ha hecho con antelación "cosas increíbles" y, por ello, ha instado a "confiar".

Miguel Gracia no ha ocultado las divergencias con el cuatripartito y no ha tenido reparos, a preguntas de los medios de comunicación, en destacar en la sala de Columnas del Pignatelli que sus técnicos ponen en duda que se llegue a tiempo. Del mismo modo, ha evidenciado su malestar por el hecho de haber conocido el PIGA de Astún-Formigal cuando es uno de los impulsores. Y ha indicado que si la consejera de Economía, Marta Gastón, dice que no sabe nada de la unión Astún-Candanchú, él "mucho menos".

La construcción de la telecabina entre Astún y Candanchú debe estar ejecutada al 75% antes de finalizar 2024 para percibir la financiación europea comprometida, 8 de los 20 millones en los que se estima su coste. Por el momento se carece siquiera de un proyecto básico y solo la tramitación del PIGA requerirá nueve meses, los mismos que Gastón calcula en el caso de la conexión Astún-Formigal.