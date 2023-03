CHA prefiere que el parque de bomberos sea un centro de acogida y no un museo de la Semana Santa en Huesca

La candidata de Chunta Aragonesista a la alcaldía de Huesca, Sonia Alastruey, ha mostrado su desacuerdo con el compromiso del alcalde y número uno de lista municipal del PSOE, Luis Felipe, para que el espacio del parque de Bomberos que quede liberado con el traslado del servicio a sus nuevas instalaciones se convierta en museo de la Semana Santa oscense. CHA prefiere que ahí se ubique un centro de acogida para personas en situación de exclusión.

En el pleno del Ayuntamiento de Huesca del 6 de marzo, Luis Felipe anunció que en su última reunión con los representantes de la Archicofradía de la Vera Cruz, que organiza la Semana Santa de la cpaital oscense, adquirió el compromiso de que, si continuaba al frente del gobierno local tras las elecciones del 28 de mayo, cedería parte del actual cuartel de Bomberos para habilitar un espacio donde ubicar y permitir la visita de los pasos de Semana Santa. Estos se encuentran ahora apiñados en un almacén de la parroquia de Santo Domingo y San Martín.

Alastruey recuerda que en septiembre de 2020 esta formación política, que no cuenta con representación municipal, ya planteó la conversión del actual edificio de bomberos en "un verdadero centro de acogida para personas en situación de exclusión, no solo dirigido a transeúntes sino también a familias con menores y personas en situación de soledad no deseada". Asimismo, se plantea el acompañamiento de mascotas "para trabajar la inclusión de forma integral, atendiendo también a los afectados por la crisis económica que estamos viviendo".

La candidata de CHA recuerda que el actual albergue municipal, próximo al parque de Bomberos, ni siquiera cuenta con espacios separados para hombres y mujeres, ni con la posibilidad de atender a personas con mascotas. "De esta manera el albergue pasaría a prestar servicio exclusivamente de comedor social y permitiría ampliar la atención prestada a este colectivo tan sensible", ha apostillado.

Chunta recuerda que Luis Felipe renunció en 2017 al uso del espacio cedido por el Gobierno de Aragón en los antiguos juzgados del Coso para albergar las oficinas de los servicios sociales del Ayuntamiento, que estaban en un local "insalubre" de la calle San Bernardo. Se optó por trasladarlas a una espacio de alquiler en el antiguo edificio de Bantierra.

Segús Alastruey, "es necesario planificar a corto, medio y largo plazo, pensando en una ubicación permanente para estos importantes servicios municipales". CHA considera que los 800 m2 del cuartel de la Policía Local y los 1.400 m2, del parque de Bomberos que quedarán vacíos cuando ambos se trasladen al Centro de Emergencias de Huesca son "la ubicación ideal para instalar las oficinas de los Servicios Sociales y el centro de acogida, respectivamente"..