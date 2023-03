Así son las nuevas Urgencias del San Jorge: "Se necesitaban, antes eran muy pequeñas para una ciudad como Huesca"

"Está todo nuevo a estrenar y aunque el personal va algo perdido, la verdad es que están muy bien y eran necesarias". Así ha valorado una de las primeras pacientes las nuevas Urgencias del Hospital Universitario San Jorge de Huesca, que se han abierto al público este miércoles, 1 de marzo, con una mejora sustancial de la confortabilidad para los enfermos y de las condiciones para los 86 trabajadores del servicio en comparación con las anteriores dependencias, que se habían quedado pequeñas después de 26 años.

A primera hora de la mañana se han trasladado a las nuevas instalaciones, que triplican la superficie del anterior servicio, los ocho pacientes que ya estaban siendo atendidos en el hospital. Manuel Muñoz, médico del servicio de Urgencias y delegado del sindicato CESM, ha admitido tener una mezcla de sentimientos. "Por un lado, pena y nostalgia de irnos de las antiguas instalaciones y por otro, emoción y entusiasmo por empezar en estas nuevas", ha afirmado. No obstante, ha insistido en que era una larga reivindicación "porque tenían muchas carencias tanto por la falta de intimidad para los pacientes como por las dificultades que teníamos para trabajar por la escasez de espacio".

Muñoz ha aplaudido la organización diseñada para el traspaso de pacientes. Para ello, se ha reforzado la plantilla con la prolongación de dos horas del equipo de noche. Se ha duplicado también el equipo de enfermería, auxiliares y celadores (2 personas más de cada categoría), así como el personal de mantenimiento e informática.

En esta primera mañana, se ha notado la ampliación de la superficie "porque aún estamos habituándonos haciendo más kilómetros de los necesarios para ir de un sitio a otro", ha admitido Muñoz. El estreno ha llegado con el material necesario "y lo que podía faltar lo hemos traído de las antiguas instalaciones, donde no ha quedado prácticamente nada".

Quejas por la eliminación de plazas de aparcamiento

Beatriz ha acudido a acompañar a un familiar y ha destacado las ventanas de las nuevas instalaciones. "Hay más separación entre un sitio y otro y más espacio, y una sala para los niños. Es todo más moderno aunque la verdad es que con lo que ha costado, ya pueden estar bien", ha dicho. Aunque ha tenido la suerte de no haber pasado muchas veces por Urgencias, ha recordado que "el sitio de antes era muy pequeño para la cantidad de gente y estaba masificado". No obstante, ha lamentado que el edificio se haya construido en la zona de aparcamiento, eliminando muchas de las plazas que había. "Ya que se han gastado tanto dinero, deberían haber hecho un parquin subterráneo porque han quitado un montón de sitios y alrededor está todo colapsado. Para un hospital como este, con la cantidad de trabajadores que tiene más la gente que viene a consultas y a Urgencias, el que lo haya pensado, no lo ha hecho bien", opina.

Además de pacientes y familiares, también se han acercado a ver las nuevas Urgencias muchos curiosos, como José. "He venido de propio porque tenía mucha curiosidad y por lo que he podido ver, la recepción y la sala de espera son más amplias, además de que hay una zona para niños", ha explicado este oscense, que ha reconocido que "se necesitaba un edificio así porque el espacio de antes era muy pequeño para una ciudad como Huesca y con esto será un poco mejor".

¿Cómo son las nuevas instalaciones?

Se han invertido en las obras más de 5,8 millones de euros, financiados por fondos europeos (dentro del Programa Operativo FEDER Aragón 2014–2020-REACT-EU), además de 900.000 euros destinados al equipamiento. Tras los trabajos realizados, el hospital cuenta con un nuevo edificio adosado a las actuales urgencias y paralelo al edificio de consultas externas, distribuido en planta baja y un pequeño espacio en planta primera, con una superficie total de 2.194 metros cuadrados construidos.

Esto supone triplicar el espacio actual con el que cuenta el servicio, lo que permitirá establecer con más comodidad circuitos adecuados y diferenciados y, en definitiva, prestar una mejor atención a los pacientes.

El área de recepción, con dos accesos diferenciados para pacientes que llegan en ambulancia y para los que lo hacen por sus propios medios, cuenta con 275 metros cuadrados, e incluye dos puestos de triaje (antes había uno) y sala de espera. La zona médico quirúrgica tiene 368 metros cuadrados y dispone, entre otros servicios, de box de reanimación con dos puestos (había 1), 9 boxes de patología general (5 anteriormente), 1 de Oftalmología, 1 de psiquiatría y 1 de Otorrinolaringología, sala de yesos y curas, además de sala de espera.

En cuanto al área quirúrgica, de 67 metros cuadrados, se dispone de una sala blanca y de todos los servicios complementarios que precisa. El nuevo inmueble cuenta también con una zona de Psiquiatría, de 25 metros cuadrados, con consulta y sala de espera; y zona de Pediatría que, además de consulta y sala de espera, dispone también de baño pediátrico y sala de lactancia.

Mientras, la sala de observación cuenta con 13 puestos (había 9 hasta ahora) e incluye también tres boxes de aislamiento, además de los servicios complementarios que precisa esta área. Cabe destacar que todos los boxes pasan, además, a ser habitaciones en el nuevo servicio con 16 metros cuadrados de superficie, lo que mejora notablemente la comodidad y la intimidad de los pacientes.

Se han renovado, además, todos los equipos de soporte vital (respiradores, desfibriladores, etc) y, para mejorar la confortabilidad, se han adquirido camas y camillas para la atención de urgencias con todas las novedades ergonómicas para los pacientes y para los trabajadores. También se han adquirido nuevos sillones para los pacientes que precisen estar sentados.