Ecofire, el invento aragonés para acabar con los incendios

"Queremos darle una herramienta a los bomberos de todo el mundo para acabar con los incendios, sean en un bloque de pisos, en un coche, en el monte o en una industria". Así resume su invento César Sallén, empresario de Binéfar, que ha patentado el Ecofire, un producto fabricado a partir de materias primas, orgánico, "incluso comestible", inocuo para el medio ambiente, que es capaz de inhibir o extinguir el fuego. Cuando se aplica a un producto lo convierte en ignífugo y además puede apagar un coche rociado con gasolina en tan solo 20 segundos.

La empresa encargada de su comercialización, la zaragozana Simonrack, lo promociona como "una absoluta revolución en el mundo de la extinción de incendios". Es un bloqueante del fuego. No solo consigue apagarlo sino que además las sustancias que se desprenden en el proceso no son tóxicas.

Conoce este producto inventado por el empresario de Binéfar Cesar Sallen.

César Sallén lleva años investigando este producto. Ha habido otras soluciones antes, pero ahora lo ha perfeccionado. "Arranqué de nuevo con algo completamente distinto, un producto líquido, que era lo que querían los bomberos, que puede estar años almacenado sin perder cualidades", afirma este empresario dedicado al sector de la seguridad, con otras patentes, como un robot de desactivación de explosivos utilizado por la Policía y vallas perimetrales de las líneas del AVE o la frontera de Melilla.

El Ecofire está creado para uso forestal y también industrial. "Podemos rociar una línea de cortafuegos y por ahí ya no pasan las llamas ni dentro de un mes ni dentro de seis años. Hasta que no llueva más de 10 litros por metro cuadrado se mantiene estable", asegura. Tiene una eficacia ante temperaturas altísimas, "de 2.000 grados". Según detalla, solo hay que pulverizarlo sobre un combustible forestal y al llegar a más de 100 grados aumenta su tamaño 50 veces, creando una capa que aparte de ser refractaria no tiene transmisión térmica y por lo tanto los materiales no se pueden quemar.

Ya cuenta con patentes en muchos países y ha realizado los ensayos de ecotoxicidad. Ecofire se fabrica en Monzón, en una planta con cuatro trabajadores, pero Sallén ya está pensando en ampliar las instalaciones, porque desde hace unos meses se está comercializando a través de la empresa Simonrack.

César Sallén no es un desconocido en el mundo de la seguridad. Miembro de una saga familiar de empresarios de Binéfar, con la firma Proytecsa desarrolló otras patentes. Entre ellas los robots especializados en la desactivación de artefactos explosivos, que utilizan la Policía Nacional, la Guardia Civil y cuerpos de otros países. También vallados inteligentes para la protección perimetral en infraestructura críticas, como el AVE o la valla de seguridad de Melilla, con un complejo sistema de fibra óptica que permite detectar cuándo alguien intenta saltar o sabotear la línea fronteriza entre España y Marruecos. Y ha trabajado para la banca con la creación de puertas inteligentes.

César Sallén acudió a la empresa Simonrack, que comercializa productos de ferretería en más de 50 países. "Desde el 1 de enero hemos lanzado el producto al exterior y hemos vendido ya a cuatro comunidades autónomas y a 11 países. A día de hoy tenemos contacto con más de 40, negociando para distribuirlo", señala Ibán Moreno, responsable de la firma.

"Se acabó el resurgir de los fuegos", comenta Moreno. "Cuando apagas una superficie con Ecofire, aunque apliques un soplete no vuelve a arder". Y destaca además sus virtudes para los fuegos plásticos, tan difíciles de extinguir. "Un palé con 1.200 kilos de plástico se apaga en unos segundos, se puede ver en los vídeos de demostración", concluye.