Vecinos de Cerler critican el "silencio" de Benasque y Aramón ante su falta de servicios

La Asociación de Vecinos y Amigos de Cerler 'Pico Sarllé ha denunciado el "silencio" que mantienen tanto el Ayuntamiento de Benasque como el grupo Aramón tras la "promesa de entendimiento y colaboración" que recibieron hace nueve meses para resolver la "histórica" falta de servicios y las deficiencias en el alumbrado público, la recogida de residuos, la limpieza de calles...

En mayo del año pasado, la consejera de Economía y presidenta del grupo Aramón, Marta Gastón, y el alcalde de Benasque, Ignacio Abadías, se reunieron con representantes de la Asociación de Vecinos y Amigos de Cerler ‘Pico Sarllé’ para darles a conocer el estado en que se encontraban todos los proyectos relacionados con la urbanización que promueve la empresa Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, integrada en el holding aragonés de la nieve.

Los vecinos exigieron entonces devolver al pueblo de Cerler "la dignidad que se merece traducida en algo tan sencillo como disponer de lo que no hemos tenido nunca: calles asfaltadas (no parcheadas), hidratantes, aceras, alumbrado público y un largo etcétera que todos ya conocen".

Según la asociación, en aquel encuentro quedó claro que Aramón sigue sin poder ceder al ayuntamiento la gestión de la urbanización "porque está sin terminar 50 años después". El último convenio entre ambas partes data de 2017 y no prevé finalizarla antes de 2027, "por lo que el Consistorio se desentiende de la responsabilidad mientras no recepcione dicha urbanización; y así estamos, sin saber quién hace qué, sin saber ante quién pedir lo que no tenemos".

Los vecinos de Cerler se quejan, entre otras cosas, de la suciedad por la falta de limpieza del pueblo. Asociación de Vecinos y Amigos Pico Sarllé de Cerler.

La consejera Marta Gastón solicitó a la asociación un listado de situaciones que necesitaban una solución y se la remitieron "pero debemos decir que, lamentablemente, no hemos recibido respuesta alguna", critican. No obstante, advierten de que "no vamos a cejar en el empeño de tener lo que pagamos con nuestros impuestos y se seguir luchando por Cerler y por quienes viven a aquí o han fijado su segunda residencia".

Ahora, exigen al menos resolver dos problemas urgentes: la recogida general de la basura que hay esparcida sin control como plásticos, maderas viejas, hierros, material de construcción abandonado, etc… junto con una limpieza de arcenes, desatasco de arquetas y sumideros y arreglo de las innumerables farolas rotas; y un mantenimiento basado en una limpieza continuada a realizar cada dos semanas en temporada baja y una vez por semana en épocas de mayor índice turístico.