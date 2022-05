Aramón da el primer paso para completar los servicios de la urbanización de Cerler

Aramón ha dado por fin el primer paso para completar los servicios básicos de la urbanización de Cerler que reclaman los vecinos, algunos de los cuales también exigen incluir sus parcelas en la primera fase de la futura ampliación como compensación a los terrenos que cedieron hace 55 años para la estación.

La consejera de Economía y presidenta del grupo Aramón, Marta Gastón, se reunió la semana pasada en Benasque con representantes del Ayuntamiento y de la Asociación de Vecinos y Amigos de Cerler ‘Pico Sarllé’ para darles a conocer el estado en que se encuentran todos los proyectos relacionados con la urbanización que promueve la empresa Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, integrada en el holding aragonés de la nieve. En el encuentro estuvo también presente el director general de del Grupo Aramón, Antonio Gericó.

La reunión había sido solicitada por la asociación, cuyo presidente, Lucas Damlaincourt, valoró positivamente haber conseguido reunir a Aramón y al ayuntamiento, que hasta ahora "se habían pasado pelota" sobre la responsabilidad de actuar en esta urbanización. "Los planteamientos que nos presentaron nos parecieron interesantes, pero como estamos muy escamados, veremos si se traducen en hechos antes de valorar lo que parece un comienzo de desbloqueo de la problemática que estamos viviendo", señala Damlaincourt, quien aplaude que Gastón se comprometiera a dar pronta respuesta a un "programa de mínimos" para garantizar el mantenimiento y la limpieza de la zona en colaboración con el propio consistorio benasqués independientemente del avance de la tramitación del proyecto de ampliación.

Entre las principales deficiencias los vecinos denuncian que la luz se va cada dos por tres; la mitad de las farolas no funcionan; se quedan sin agua en verano; no hay depuradora; las aceras son de tierra; la recogida de basuras es "deplorable"; las calles están mal mantenidas; el alcantarillado despide unos olores «horrorosos»; solo hay dos hidrantes para bomberos y no funcionan...

También el alcalde de Benasque, Ignacio Abadías, se muestra satisfecho de que los residentes en la urbanización y del resto del pueblo pudieran conocer de primera mano el estado en que se encuentran los distintos trámites que se vienen desarrollando desde el año 2017 para solucionar los problemas actuales y abordar las siguientes fases. En este sentido, hace hincapié en que, por culpa de la pandemia, "ha habido dos años en que muchos estamentos oficiales han estado paralizados".

Abadías explica que en la actualidad se está trabajando en la tramitación administrativa del plan parcial de Cerler, de su proyecto de urbanización y de la parcelación de las Unidades de Ejecución 1 y 2. "Todo eso está presentado ante los organismos competentes (departamentos del Gobierno de Aragón y Confederación Hidrográfica del Ebro), pero estamos a expensas de informes que dependen de ellos y que son preceptivos para que se sigan adelante", subraya.

El alcalde insiste en que las actuaciones "no se han paralizado nunca", pero que sí se han visto demoradas por la pandemia y recalca que Aramón mostró "toda la disponibilidad del mundo" para sacar adelante la construcción del nuevo depósito del agua "que es lo más urgente" –está pendientes de resolución de la CHE–, como primer paso para ampliar la urbanización.