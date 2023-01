Muere a los 76 años el exalcalde de Huesca Fernando Elboj

Fernando Elboj Broto, el que fuera alcalde de Huesca por el PSOE durante once años (1999-2010), ha fallecido este lunes a los 76 años de edad.

Desde la Agrupación Local del PSOE han comunicado la triste noticia con un mensaje de condolencias: "Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Fernando Elboj, exalcalde de Huesca. Nos unimos a su familia y amigos en el dolor por la pérdida de una gran persona, un gran compañero y un gran alcalde. Político tenaz en defensa siempre de los intereses de nuestra ciudad. Siempre en nuestro recuerdo".

“Hoy la ciudad, la provincia y el PSOE pierden a uno de sus grandes referentes”, ha lamentado el Secretario General de la Agrupación Local del PSOE Huesca y actual alcalde, Luis Felipe, quien le sustituyó en el cargo en 2010 tras su dimisión. Además, ha destacado que Fernando Elboj “hizo de nuestro municipio una ciudad abierta, acogedora y activa, siempre con el objetivo de crecer en servicios y oportunidades para los oscenses”.

En este sentido, Felipe ha recordado la construcción del Palacio de Congresos, inaugurado en 2008. “Huesca no sería lo que es si él no hubiera planteado este proyecto. Supo ver la importancia que tendría no solo para la ciudad sino para toda la provincia, contar con una infraestructura de estas características, foco de atracción de eventos pero también de turismo en torno a ellos”.

“En el recuerdo de todos”, ha continuado, “siempre estará la gestión que hizo de la grave sequía que asoló a la localidad en 2005. Fue el primer alcalde en tomar la decisión de restringir el uso de agua ante la carencia que había”, y ha añadido que “su tenacidad permitió acelerar las obras para llevar agua a la capital desde el Cinca a través de Valdabra”.

También han mostrado su pésame desde el PSOE Aragón: "Noy nos deja el compañero Fernando Elboj, referente del municipalismo, el socialismo y alcalde de Huesca durante once años. Todos nuestro cariño y afecto para sus familiares, amigos y compañeros del PSOE de Huesca y del PSOE del Alto Aragón".

Igualmente, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha expresado a través de las redes sociales su pésame a su familia y a sus compañeros del PSOE. "Descanse en paz", ha escrito.

Nacido en Huesca en 1946, era catedrático de Geografía e Historia. Comenzó muy joven en política, con una posición activa ya en los años 70, cuando militó en organizaciones de la izquierda. Tras afiliarse al PSOE en 1981 después del golpe de Estado del 23F, en 1982 asumió su primer puesto como senador, hasta 1989. Un año después fue nombrado director provincial de Educación en Huesca, cargo que desempeñó hasta 1994.

En 1999 encabezó la lista de su partido a la alcaldía de Huesca, siendo investido alcalde gobernando en coalición con IU y PAR. En el siguiente mandato consiguió la mayoría absoluta y en 2007 repitió de nuevo victoria en las elecciones, gobernando en coalición con el PAR. Tras tres legislaturas consecutivas como alcalde, fue elegido senador en 2008. El 3 de julio de 2010 dimitió dando el bastón de mando a Luis Felipe.

Estuvo durante 28 años en distintos cargos públicos, pero los que más alegrías y sinsabores le proporcionaron fueron los 11 que dedicó a la Alcaldía de Huesca. Quedaron para la historia, que tanto le gustaba como profesor de la materia, la transformación del entorno de la universidad, la recuperación de la muralla, el Palacio de Congresos o el apoyo a la SD Huesca. Sin embargo, también se fue con deberes pendientes como la remodelación del casco o del parque, o la peatonalización.