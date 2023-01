Barbastro y Defensa se ‘enredan’ por la cesión de un antiguo campo de tiro militar

La posible cesión del antiguo campo de tiro y entrenamiento militar de las Baldorrias por parte del Ministerio de Defensa al Ayuntamiento de Barbastro se encuentra en el limbo administrativo ante un desencuentro entre ambas instituciones, que sostiene versiones contradictorias.

El Ministerio de Defensa ofreció el año pasado este y otros terrenos que ya no utilizaba como zonas de entrenamiento a las ciudades que los albergan. Barbastro es una de ellas con el campo de tiro Las Baldorrias, una parcela de suelo rústico de 81 hectáreas situada a las afueras, entre la salida hacia Monzón y el polígono industrial Valle del Cinca. Fue usada hasta principios de los 90 por los soldados del desafectado cuartel General Ricardos y ahora de forma puntual por la Guardia Civil.

Según el alcalde de Barbastro, la subsecretaria de Defensa cursó una oferta al Ayuntamiento el 2 de julio de 2021 en la que preguntaban por el interés municipal para disponer de este terreno tras haberse quedado sin uso militar. La carta obtuvo "pronta respuesta", afirma Fernando Torres, ya que a los tres días, el Consistorio agradeció a Defensa la propuesta pero pidió más información sobre cómo se realizaría dicha cesión. Y, sobre todo, solicitó un informe detallado sobre la seguridad de los terrenos para saber si había explosivos en el subsuelo, dado el uso continuado durante décadas de maniobras militares. Y en caso de que hubiese, desde el Ayuntamiento consideraban que su retirada era competencia del Ejército.

El alcalde deja claro que para el equipo de gobierno municipal, PP–Ciudadanos, la adquisición de Las Baldorrias no está entre sus "prioridades". Aún así, Torres insiste en que Defensa debería emitir antes un informe sobre la existencia de explosivos: "Hemos transmitido al Ministerio que como compra no nos interesa y en cuanto a la cesión, queremos que nos aseguren que ese terreno está libre de explosivos para no enfrentarnos a posibles sustos en caso de que haya alguno no localizado. Pero a día de hoy, no hemos obtenido ninguna respuesta".

El alcalde reitera que no habrá cesión "sin garantías de que el suelo es seguro". El terreno no se encuentra vallado, ni siquiera cuando fue usado por los militares, por lo que cualquier persona podría adentrarse en él.

Mientras, fuentes del Ministerio indican que la Delegación de Defensa en Aragón comunicó en septiembre de 2021 que el Ayuntamiento de Barbastro había manifestado su "falta de interés" por la citada propiedad. Asimismo, informan que "no se tiene constancia de ninguna solicitud del Ayuntamiento sobre este terreno". Y explican que en la actualidad se está evaluando por parte de los órganos técnicos del citado Ministerio el futuro de este campo de entrenamiento.

Desde CHA Somontano han pedido al Consistorio que llegue a un acuerdo con Defensa para materializar esta cesión. Su responsable, José Luis Parra, señala que "Las Baldorrias se ha convertido en un lugar tranquilo para hacer senderismo y su gran extensión ofrece muchas posibilidades para el ocio y esparcimiento".