Alarma en Siétamo por cinco asaltos a viviendas 

La Guardia Civil está investigando la comisión de varios robos en el interior de viviendas del municipio de Siétamo, en la provincia de Huesca, cometidos en las últimas semanas y que han sembrado la alarma en la población. "En algunas han entrado y en otras lo han intentado pero no han podido acceder a la casa. Merodean y tocan los timbres para ver si hay alguien dentro", ha comentado el alcalde, José Luis Usé, quien afirma que se acercan al pueblo con coches pero los dejan a las afueras para entrar a pie a la población e intentar acceder a las casas a través de alguna ventana o forzando las puertas.

Fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil han confirmado que hay constancia de tres delitos consumados y dos tentativas. El pasado 20 de diciembre se produjeron dos robos. El 3 de enero hubo un intento que causó daños en la vivienda, pero los ladrones finalmente no pudieron acceder al interior. El pasado martes, se produjo una tentativa y entraron en una casa. En este caso, los propietarios todavía no han formulado la denuncia porque están revisando sus pertenencias. Al parecer los objetos de mayor valor no los han tocado pero tienen que comprobar si falta algo.

La oleada de robos tiene alarmados a los vecinos, sobre todo tras los robos cometidos el martes. Todos han ocurrido en viviendas de las urbanizaciones situadas al lado del casco antiguo. En algún caso, según ha explicado el alcalde, los ladrones han huido al saltar la alarma. "Buscan ventanas abiertas o puertas con cerraduras más sencillas que puedan forzar", añade, y van a por objetos de valor que pueda haber en los cajones de los muebles de los dormitorios.

Los vecinos se han cruzado mensajes de advertencia a través de los grupos de mensajería y el Ayuntamiento estaba esperando a hacer uno institucional tras recabar información oficial para saber exactamente el alcance de lo ocurrido. Respecto a la posibilidad de que los ciudadanos salgan a la calle para hacer vigilancia por su cuenta, el alcalde ha dejado claro que "no vamos a fomentar que haya patrullas, aunque si los vecinos quieren pasear y estar atentos, no lo podemos impedir".

Esta oleada de robos coincide con otra ocurrida recientemente en Peñalba. Tres viviendas familiares fueron asaltadas durante la tarde del día de Reyes. Los hechos tuvieron lugar sobre las 18.30 en pleno centro del casco urbano.

Todo hace pensar que fueron cometidos por las mismas personas, al coincidir en el tiempo y seguir un mismo modus operandi. De hecho, los cacos registraron las estancias en busca de dinero y oro, llevándose pulseras, medallas o pendientes y obviando otro tipo de joyas y objetos de valor como ordenadores, móviles o drones.

De las tres viviendas, dos estaban vacías, ya que sus inquilinos se encontraban pasando el día en casa de otros familiares que residen en el mismo pueblo, y en la tercera, había una pareja de jubilados, que estaba en la planta inferior y que no se percató del suceso, que tuvo lugar cuando la hija de ambos y su marido salieron para atender su explotación de ganado.