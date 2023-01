"Empezamos con la lotería hace un mes tras volver del extranjero y ya hemos dado un premio"

La suerte del principiante. Con esta broma han tenido que lidiar este viernes Luis y Javier Arcas, cuyo estanco de Binéfar ha dado una de las pocas satisfacciones de la Lotería del Niño en Aragón. La fortuna ha sido esquiva con la comunidad, salvo por un pellizco del segundo premio que ha recalado en esta ciudad de la comarca de la Litera y en Jaca, repartiendo en cada uno un décimo agraciado con 75.000 euros. También se vendió un décimo en una administración de Zaragoza y otro en un bar de Villamayor de Gállego. Por lo que en total en Aragón el Niño ha dejado del Segundo 300.000 euros.

Los Arcas hace solo un mes que empezaron a vender lotería a través de una máquina en su estanco de la calle de Mariano de Pano de Binéfar, un negocio de su padre, José Luis, al que se han incorporado los dos hijos tras volver del extranjero. "Los dos decidimos volver y quedarnos en Binéfar. Empezamos hace mes y medio con la lotería después de comprar la licencia. Hemos trabajado mucho esta campaña de Navidad y es muy gratificante ver recompensado ese trabajo dando ya un premio, aunque sea solo un décimo".

Aunque los hijos tienen otras actividades decidieron relanzar el negocio familiar del estanco, que llevaba su padre. La lotería era un complemento perfecto, comenta Luis, entrenador de fútbol en la cantera del Huesca.

No es extraño pues que la broma recurrente de todos los conocidos era hoy lo de la suerte del principiante. El más afortunado ha sido realmente el comprador, que aunque selló el boleto en la máquina, casi con toda probabilidad es un vecino de Binéfar o de algún pueblo del entorno, "porque esa es nuestra clientela habitual".

Ana Belén Riera y Elena Orella, de la administración 'El sueldo jaqués'. Heraldo

Alegría y emoción en la administración 'El Sueldo Jaqués' por haber vendido un décimo del segundo premio, que además se queda en la capital jacetana. “En estos 11 años que llevamos, hemos dado premios pequeñitos, pero uno grande ya nos lo merecíamos”, apuntaba la responsable de la administración, Ana Belén Riera. Además tanto ella como su compañera Elena Orella saben que los 75.000 euros correspondientes a ese décimo, vendido a través del terminal, le han tocado a una persona conocida y “especial, por eso todavía nos llena más”. El afortunado “se ha puesto en contacto con nosotras para agradecérnoslo”, añadía Ana Belén. “Es una satisfacción enorme poder dar un premio en este sorteo y sobre todo a una persona que es tan especial nos gratifica doblemente”, subrayaba Elena, la otra lotera.

La administración jaquesa que ha entregado este premio no tenía pensado abrir este día de Reyes, pero había que celebrarlo, por lo que tanto Ana Belén como Elena se acercaban al establecimiento en cuanto han conocido la noticia. No ha faltado el brindis con champán y la enhorabuena de todos los que por ahí pasaban. “Tenemos clientes muy fieles y que confían plenamente en nosotras, pero nos faltaba esto para demostrarles que no somos tan cenizas como dicen”, bromeaba Ana Belén.