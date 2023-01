Piden refuerzos para sacar el "máximo partido" a las nuevas Urgencias de Huesca

El Salud está a la espera de empezar a recibir el equipamiento que ha adquirido para estrenar en marzo las nuevas Urgencias del Hospital Universitario San Jorge de Huesca, en cuya construcción ha invertido 5,8 millones de euros. Y aunque el sindicato médico CESM aplaude esta reivindicada mejora, espera que venga acompañada de un incremento de la dotación de personal (incluyendo no solo refuerzos de Enfermería y Medicina, sino también celadores, auxiliares y técnicos) para sacar el "máximo rendimiento" a este nuevo servicio que triplicará el espacio del actual, pasando de los 750 metros cuadrados a casi 2.200.

Desde el departamento de Sanidad replican que ya se incrementó la plantilla en su momento aunque ahora están valorando "opciones y necesidades".

Manuel Muñoz, médico de Urgencias y portavoz del CESM, considera "absolutamente indispensable" el aumento de trabajadores "porque no vale de nada tener una infraestructura con tantos recursos para mejorar la asistencia a los pacientes si no disponemos de personal suficiente para hacer uso de todo ello y hoy en día es muy justo y precario». "Ahora que hemos conseguido este avance que llevábamos tanto tiempo esperando, si no le damos el 100% de utilidad, al final el resultado no va a ser tan óptimo", advierte.

En este sentido, confía en que una vez resuelta la OPE de Urgencias, el Salud tenga en cuenta las nuevas demandas que le haga llegar el coordinador de cara al acto centralizado de llamamientos que está previsto realizar este mes para ofertar las vacantes que dejen libres los profesionales que tomen posesión de sus plazas. "Esperemos que allí se dé cobertura a todas las necesidades que vamos a tener que afrontar en el nuevo edificio y que no sea solo un parche temporal", desea Muñoz.

Y es que solo el número de boxes de observación pasará de 9 a 14 de casi 16 m2 (el doble de grandes que ahora) "y no nos sirve de nada tenerlos todos ocupados con pacientes, en lugar de estar en la sala de espera de fuera como ahora por falta de espacio, si solo hay dos o tres médicos para atenderles; ahora el problema no será el sitio sino la falta de personal para poder llegar a todo".

Menos guardias de residentes

Actualmente, Urgencias tiene una plantilla de cinco o seis médicos en el turno de mañana, cuatro por la tarde y dos por la noche. Además, desde las 15.00 y hasta las 8.00 cuentan con el refuerzo de los residentes "aunque ya nos han dicho que los que se están formando como médicos de familia que son de último año y que precisamente no necesitan tanta tutorización, van a hacer menos guardias por los problemas de personal que hay en los centros de salud, con lo que en realidad la plantilla de médicos se va a reducir", lamenta.

Manuel Muñoz incide además en que a raíz de la pandemia las guardias se han endurecido "porque antes sabías que por la noche igual tenías un par de horas al menos para descansar, pero ahora las atenciones en Urgencias han aumentado mucho y no deja de haber un goteo de pacientes".

El Salud ha formalizado en las últimas semanas hasta seis contratos para la compra de material y mobiliario sanitario para las Urgencias por un valor cercano a los 600.000 euros. Los plazos de ejecución varían pero todos ellos deben entregarse entre el 7 de enero y el 1 de marzo como máximo.