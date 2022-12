Aínsa, con casi 150.000 votos, se queda a las puertas de ser el pueblo que más brille

No ha podido ser y Aínsa finalmente no será el pueblo elegido por la marca de bombones Ferrero Rocher para ser el que más brille en la Navidad, con el rodaje de un anuncio y el montaje de una espectacular iluminación. Tras meses de intenso trabajo, ha quedado en tercer lugar. No obstante, la campaña llevada a cabo ha supuesto una importante promoción. "El pueblo sobrarbense ya brillaba con luz propia, pero ahora lo hace con mayor intensidad gracias a quienes con su magia han arropado la candidatura desde los inicios", ha manifestado el Ayuntamiento.

El resultado oficial se anunciará en Telecinco este mismo lunes antes de la medianoche. pero la compañía ya le ha adelantado que no es el ganador y desvelará esta noche el nombre del afortunado. Aínsa competía con Santillana del Mar (Cantabria) y Mojácar (Almería), quedándose la localidad altoaragonesa a punto de alcanzar el premio con 146.705 votos cosechados, según informaba telefónicamente Ferrero Rocher al ayuntamiento.

La campaña desarrollada desde el 11 de noviembre ha contado con el respaldo del Gobierno de Aragón y el apoyo de la Diputación Provincial de Huesca a través de Tu Huesca, la sociedad de promoción turística de la provincia. Como balance positivo explica que ha sumado más de 3.400.000 impactos digitales, ha llegado a 420.000 cuentas en redes sociales y 124.087 clics en la web iluminaainsa.com redirigidos al formulario de votación de la web del concurso de Ferrero Rocher.

“Ya nos sentíamos ganadores con el inmenso apoyo que estábamos recibiendo, eso sin contar con la visibilidad tan grande que hemos tenido en estas semanas”, ha explicado el alcalde, Enrique Pueyo, este lunes tras saberse la noticia. “Ha sido una pena quedarnos a las puertas del premio. Felicitamos al pueblo ganador por el éxito logrado y os aseguramos que Aínsa ya brilla más que nunca con la magia de las personas que nos han votado”, ha añadido. "Estamos muy contentos de todo el cariño recibido y de los impactos en redes sociales y en medios de comunicación. Ha sido increíble el respaldo recibido, estamos abrumados y encantados por todo lo que ha significado para Aínsa", concluye el alcalde.

La campaña ha tenido como uno de sus escenarios principales los medios sociales, donde ha contado con la colaboración de la empresa oscense Marketing Divertido elaborando diversas publicaciones y vídeos cortos que han sido difundidos mayoritariamente en las cuentas de Instagram de @huescalamagia y de @villadeainsa. Algunos vídeos han tenido hasta 155.000 reproducciones. Además, 3.000 personas han participado en el sorteo de dos escapadas. Los ganadores se publicarán en iluminainsa.com y en las redes sociales del ayuntamiento.

Por otra parte, a estas acciones se añaden los apoyos de la Comarca de Sobrarbe y de otras comarcas altoaragonesas, ayuntamientos, CEOE Aragón, Cepyme Aragón, las Cámaras de Comercio de Aragón, Auchan con la colocación de cartelería en más de cuarenta tiendas de toda la región, los supermercados Hermanos Cabrero, diversas asociaciones empresariales altoaragonesas, grandes figuras de la cultura, el periodismo y el deporte tanto de Aragón como de otros puntos de la geografía española y la incansable difusión de la prensa aragonesa y de personas voluntarias, valoran desde el Ayuntamiento. El valor de la campaña se estima en 850.000 euros.

Aínsa retoma ahora su programación navideña tras el concurso. Los actos arrancaban estas pasadas semanas con la iluminación del pueblo y el encendido del árbol de ganchillo cosido por 36 voluntarias. La próxima cita se producirá este sábado 17 de diciembre con la ruta motera solidaria de papás noeles que hará parada en la residencia comarcal La Solana. Se ultiman igualmente los detalles del segundo concurso de pueblos navideños del municipio y el mercadillo navideño.