Cesan a la consejera de Turismo de la Ribagorza que votó contra el plan de la nieve 

La concejala del PAR de Montanuy Pilar Palacín, que votó contra la firma de un convenio para destinar 8 millones de euros al plan de la nieve de ese municipio, ha sido cesada como consejera de Turismo de la Comarca de la Ribagorza. La entidad está gobernada por la coalición PSOE-PAR y según su presidente, el socialista Marcel Iglesias, fue su propio partido quien propuso el cese.

Roque Gistau, vicepresidente del PAR, lo confirma. "Desde el PAR siempre hemos defendido los proyectos de la nieve, porque es fundamental, y si ella no los comparte no tiene sentido que siga como consejera de Turismo", ha justificado.

Palacín se enfrentó a su partido cuando se opuso en el pleno de Montanuy al convenio con el Gobierno de Aragón que le permitirá a este municipio recibir 8 millones de euros de fondos europeos para construir una carretera de acceso al frente de nieve de la futura ampliación de la estación de esquí de Cerler por el valle de Castanesa.

La alcaldesa de Montanuy tuvo que llevar dos veces a pleno el asunto. Perdió la primera votación, pero en la segunda, hace solo unos días, Pilar Palacín fue la única concejala, de los cinco que componen la corporación, que votó en contra y finalmente se desbloqueó el convenio. Este estaba avalado por el propio consejero de Industria y presidente del PAR, Arturo Aliaga.

Ha sido la propia Pilar Palacín quien ha dado noticia del cese como responsable de Turismo, con fecha del 14 de noviembre, a través de un comunicado de prensa. Dice que no recibió "ningún tipo de aviso previo a nivel personal o justificación", solo se enteró por medios telemáticos a través de una resolución que revoca la delegación de competencias otorgada en su día, "agradeciéndole la dedicación prestada". Ella vincula directamente el cese a su postura sobre el convenio para la ampliación de Cerler hacia Castanesa.

"Son conocidas las presiones a las que he sido sometida en relación a la subvención para el proyecto de Castanesa, presiones a las que, en el espíritu de lograr la mayor transparencia, no he cedido en ningún momento", explica. El cese, añade, no cambiará su postura "en la defensa de la transparencia de las instituciones y los intereses de los vecinos", y no de los intereses particulares, añade, "de quienes se beneficiaran directamente del proyecto de Castanesa".

Sobre su trabajo en el área de Turismo dice que a pesar de tener "tan solo un presupuesto de 25.000 euros de los 5 millones de euros que gestiona esta Comarca anualmente, me siento profundamente orgullosa de los logros de este equipo", cuyo último trabajo, a punto de ver la luz, es un vídeo promocional de invierno.

Por su parte, el presidente de la Comarca ha aclarado que, según el acuerdo de coalición entre el PSOE y el PAR, es cada partido quien decide "a quien pone y a quien quita" de las áreas que tienen asignadas los consejeros comarcales en el equipo de gobierno. Aunque en el caso de Pilar Palacín el cese se produjo a propuesta del PAR, él respalda la decisión de apartarla del puesto de consejera de Turismo.