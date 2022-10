Un viaje de dos horas desde Benasque para ir al pediatra y a la matrona

Tania Mora ha decidido tomar cartas en el asunto y no quedarse de brazos cruzados soportando el problema de la falta de especialistas médicos en las zonas rurales. Si su hijo de 3 años se pusiera enfermo tendría que viajar dos horas desde Benasque para recibir atención pediátrica en Barbastro. El pediatra del centro de salud de Castejón de Sos, que periódicamente acudía al consultorio benasqués, se ha jubilado y la plaza lleva meses sin cubrir.

"Como vecina de Benasque y madre, esto me parece inaceptable, nos hacen trasladarnos a Graus, que está a 59 kilómetros, una hora de viaje para ir", explica. Ahora esta opción no es factible porque tampoco hay pediatra en Graus, de forma que la única alternativa pasa por acudir a Barbastro, a 88 kilómetro y hora y media de trayecto. Esto cuando la carretera está operativa, porque ahora mismo, con la Nacional 260 cerrada por obras entre Campo y Seira, la ruta alternativa supone dos horas en el coche para la ida y otras tantas para la vuelta, "un gasto de tiempo y de dinero".

Tania Mora promovió una campaña de recogida de firmas "para que las plazas vacantes no quedarán en el olvido y se ocuparan con la mayor brevedad posible". Y es que el pediatra no es el único déficit. Tampoco hay matrona. Ha presentado las firmas en el Ayuntamiento de Benasque y también las ha mandado al Justicia de Aragón.

El Salud reconoce el problema pero no hay pediatras disponibles en bolsa para Castejón de Sos, justifica. "Se sigue intentando cubrir la plaza contactando uno por uno con diferentes profesionales". Respecto a la matrona, se prevé la incorporación de una profesional en los próximos días.

En cuanto a la baja de Graus, desde la consejería de Sanidad del Gobierno de Aragón explican que la pediatra actual ha cogido una baja de larga duración. "Se va a cubrir a partir del 7 de noviembre con una médica de familia experimentada en pediatría". De esta forma, dos de las tres áreas sanitarias de la Ribagorza están ahora mismo sin servicio de pediatría.

Más información Pacientes de Huesca esperan hasta 3 semanas para conseguir una cita médica en Atención Primaria

En 2014, a petición del Ayuntamiento, el Servicio Aragonés de Salud asignó un pediatra a Benasque tres días a la semana para que pasara consulta en el ambulatorio, dando servicio a casi cien niños de hasta 14 años de esta localidad y también de Cerler y Anciles, pero desde marzo pasado, el servicio se ha dejado de prestar.

"Llevamos meses sin pediatra y más de un año sin matrona", lamenta Tania Mora, que dice que los cortes de la carretera han venido a agravar esta carencia, teniendo que viajar con niños muy pequeños o embarazadas en el caso de la asistencia de la profesional que atiende a las mujeres. Y es que al no haber matrona en Castejón de Sos, la más cercana está en el hospital de Barbastro, "una distancia que con las obras de la N-260, sujeta a cortes y cierres largos, cuesta el doble de tiempo recorrer".

En el valle hay muchas familias con niños, de hecho hubo que ampliar la guardería, a los que se suman los hijos de veraneantes y trabajadores de temporada. Según esta usuaria, el centro de salud hace lo imposible, pero no está en su mano la solución, por lo que se decidió a recoger firmas. "Llevo mucho tiempo oyendo que se va a incorporar y nunca llega ese momento. Incluso para atender las revisiones pediátricas hay que desplazarse hasta Barbastro. Algunas las hacen las enfermeras, pero otras no. Yo lleve un día a mi hijo al médico de familia y no se atrevió a darme nada", cuenta.

El PP criticó el pasado martes la falta de pediatra en Graus. "Es un suma y sigue", comentó el presidente provincial, Gerardo Oliván, que cree que una baja puntual sin cubrir se puede entender pero esta puede alargarse en el tiempo.