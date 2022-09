Una cesta de la compra a precio reducido en Huesca para evitar el desperdicio

La cadena de Supermercados Altoaragón se ha unido a la app Too Good To Go para combatir el desperdicio de alimentos en sus establecimientos de la provincia de Huesca. De esta manera, la cadena altoaragonesa se anticipa a la futura Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio de Alimentos, dando "un paso firme en su compromiso por la sostenibilidad".

Gracias a esta alianza, la firma proporciona una segunda oportunidad al excedente de comida de sus 14 tiendas. A través de Too Good To Go, cada día ofrece a los usuarios de la app la posibilidad de adquirir packs sorpresa a precios muy reducidos con una amplia variedad de alimentos "de calidad y en perfecto estado" que tienen una tara externa en su empaquetado, que están a punto de alcanzar su fecha de consumo o su vida útil, evitando así su desperdicio.

La relación entre ambas compañías se inició en agosto de 2022 con una fase piloto en tres establecimientos de Huesca. "El buen desarrollo del proceso y la buena acogida que obtuvo la iniciativa, ha hecho que se sumaran a esta lucha otros 11 supermercados más de la cadena, completando así la totalidad de sus tiendas propias en la provincia, concretamente en Jaca, Sabiñánigo, Barbastro y Huesca", señala en un comunicado. De esta manera, a día de hoy ya ha implementado la app en 14 establecimientos de la provincia.

Gracias a esta alianza, ha salvado en apenas unas semanas más de 350 packs de comida, el equivalente a más de 450 kilos de alimentos que no han sido desperdiciados. Esto supone haber ahorrado más de 980 kilos de CO2eq, las mismas emisiones que se producen al cargar la batería de más de 88.000 teléfonos móviles.

¿Cómo funciona?

El funcionamiento de la aplicación Too Good To Go es muy sencillo. Cada día el establecimiento prepara packs sorpresa con ese excedente que ha tenido a lo largo de la jornada y lo ofrece a través de la app a un precio mucho más reducido. El usuario lo reserva, lo paga a través de la aplicación y lo va a recoger al establecimiento a la hora indicada.

El contenido de los packs puede variar cada día en función del excedente que haya habido en ese momento. Además, los usuarios no solo están ayudando a evitar el desperdicio de esa comida sino que estarán ahorrando, pues los packs sorpresa se adquieren por solo 3,99 en la app, aunque su contenido está valorado en torno a los 12 euros de precio de venta al público, lo que supone un ahorro de casi el 70%.

Para Agustín Cabrero, adjunto a gerente de Supermercados Altoaragón, sumarse a la lucha contra el desperdicio a través de la app To Good To Go forma parte de “un conjunto de acciones que hemos puesto en marcha para luchar contra el cambio climático”. “Somos conscientes – destaca - de que nuestras acciones tienen un impacto en nuestro entorno, y es por ello que nuestra empresa lleva tiempo comprometida con una estrategia medioambiental sostenible que incluye, entre otras iniciativas, llevar a cabo un consumo responsable de los recursos durante toda la cadena de valor, el cambio de la flota de reparto por vehículos 100% eléctricos o el aumento de consumo eléctrico proveniente de fuentes renovables a través de la instalación paulatina de placas solares fotovoltaicas en nuestros establecimientos”.

En palabras de Mariana Banazol, directora de Marketing de Too Good To Go, “cada vez son más las empresas del sector que se implican en la lucha contra el desperdicio de alimentos y que están incluyendo políticas de consumismo responsable y sostenible dentro de sus estrategias empresariales". Se ha mostrado satisfecho de la alianza, que supone "un avance muy positivo en la lucha contra el desperdicio de alimentos en la provincia y sus consecuencias sociales, económicas y sobre todo medioambientales.”