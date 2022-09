Más de 600 personas disfrutan en Aínsa de una XIª edición del Climatic Festival pasada por agua

El undécimo Climatic Festival, un encuentro anual en el Castillo de Aínsa organizado por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ) y el Ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe, ha concluido este domingo con éxito. En esta a ocasión, se ha contado con la colaboración de la Fundación Kilian Jornet y el apoyo económico del Gobierno de Aragón. Más de 600 personas han pasado por este certamen desde el viernes, a pesar de la adversidad meteorológica. De hecho, el concierto inaugural de músicas sostenibles a cargo de Mosicaires, tuvo que trasladarse del escenario exterior, ubicado frente al Eco Museo de la Fauna Pirenaica, a la carpa del Castillo. Igualmente logró atraer al público, que se sorprendió por la capacidad de la banda para hacer sonar elementos reciclados de diversa índole.

Este sábado sí tuvo que suspenderse la actividad del 'plogging', una recogida deportiva de basura para la que se contaba con la presencia de Núria Burgada, embajadora de la Fundación Kilian Jornet, que ha estado presente durante toda la programación y que intervino en la charla-debate posterior a la presentación del documental 'Salvar al Quebrantahuesos', el sábado a las 19.00. Pablo Lozano, documentalista y profesor de la Universidad de Zaragoza acudió a presentar su trabajo y completó el aforo disponible en la Torre del Homenaje, aglutinando a más de 80 espectadores.

Este domingo han tenido lugar diversos talleres preparados con la ayuda de la empresa Intiam Ruai, habitual de este Festival por la variedad de actividades lúdicas y divulgativas de temática ambiental y eficiencia energética que ofrecen. Se calcula que 400 personas han degustado el chocolate preparado en la cocina solar y despertado su lado más creativo en el taller 'Los colores del sol'. Además, ha sido posible asesorarse sobre la instalación de placas fotovoltaicas para uso doméstico y trucos para reducir el consumo de luz y ahorrar en la factura eléctrica. Los más pequeños han acudido a la carrera de triciclos desarrollada en el aparcamiento del Castillo a las 13.30.

El secretario de la FCQ, Óscar Díez, ha repasado las actividades satisfecho de la buena afluencia de público. "El viernes, Mosicaires nos mostró cómo es posible hacer música con elementos reciclados vinculándolos además con sonidos de la naturaleza, la cultura de los pastores y las labores del hogar", ha indicado. "Aunque el sábado tuvimos que suspender la actividad del plogging a causa de la lluvia, hemos disfrutado de una jornada de domingo soleada que ha permitido realizar toda la programación al aire libre. Un año más hemos puesto nuestro granito de arena intentando que todo el mundo se acuerde de que el cambio climático importa y que todos, en nuestro día a día, podemos adoptar hábitos más sostenibles y respetuosos con el planeta", ha manifestado.

Díez ha señalado al mismo tiempo que "Sobrarbe es un territorio privilegiado y pionero en muchos aspectos y se ve una sensibilidad mayor en lo que a cambio climático, sostenibilidad y protección de nuestros recursos se refiere". El secretario de la FCQ ha destacado la participación del público infantil. "Y haciendo balance de los once años de celebración del Climatic Festival he de decir que he visto a varias generaciones de sobrarbenses que en su día participaron de estos talleres y que ahora ya están en la universidad. Es muy importante insistir y realizar estas acciones desde edades tempranas porque siempre queda un poso", ha apostillado.

Por su parte el alcalde de Aínsa-Sobrarbe, Enrique Pueyo, ha agradecido la implicación de la FCQ, "con quienes mantenemos desde hace años un acuerdo de custodia del territorio para desarrollar actividades que contribuyan a un cambio de mentalidad". "Estamos volcados en el fomento de la protección de nuestro entorno a través de diversas acciones de concienciación y visibilización de la problemática del calentamiento global y debemos ser conscientes de que o mejoramos nuestra forma de vivir en esta sociedad o las generaciones futuras serán quienes sufran realmente las peores consecuencias", ha añadido.

El progresivo interés en asuntos como la eficiencia energética, el ahorro y las alternativas de consumo existentes apuntalan un festival que va por su edición número once y que, tras su recuperación en 2021 después de varios años de parón, pretende convertirse en una cita anual tan indiscutible como necesaria en la actualidad.