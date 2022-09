Investigadores de 10 países conocen en el Pirineo la experiencia de los núcleos repoblados

Investigadores de diez países europeos visitaban este viernes la comarca oscense del Alto Gállego como parte del estudio sobre las aportaciones de la inmigración en la revitalización de áreas rurales y de montaña que desarrolla el proyecto Matilde (‘Migration Impact Assessment to Enhance Integration and Local Development In European Rural And Mountain Areas’).

El profesor del campus de Huesca Raúl Lardiés lidera en España este proyecto Horizonte 2020 de la Unión Europea, en el que también participan científicos de Italia, Inglaterra, Suecia, Finlandia, Noruega, Turquía, Alemania, Bulgaria y Austria. El pueblo de Ibort y Sabiñánigo han sido los escenarios de los encuentros de estos especialistas con nuevos y antiguos pobladores y con técnicos y representantes de las instituciones locales.

El proyecto, que comenzó su andadura hace dos años, analiza -explicaba Lardiés- los efectos de la inmigración en la revitalización demográfica y el desarrollo socioeconómico del medio rural y de montaña, para después poder elaborar propuestas de actuación de cara a mejorar las formas de vida y el asentamiento de población en estos espacios.

Para ello se están estudiando las dinámicas generadas en trece regiones europeas. Aragón es una de ellas, y más concretamente las comarcas de Monegros y Alto Gállego, que muestran realidades distintas y poblaciones inmigrantes con perfiles socioeconómicos diferentes.

La delegación, en la que junto a Raúl Lardiés estaba la profesora finlandesa Jussi Laine, coordinadora europea de esta iniciativa, ha podido abordar sobre el terreno el papel y la situación de los inmigrantes europeos y extracomunitarios en esta última comarca. En Ibort han podido departir con integrantes de la asociación Artiborain, creada en los años 80 para repoblar varias localidades, y con habitantes extranjeros de este pueblo. La labor de recuperación y mantenimiento de Ibort, la realidad socioeconómica de sus habitantes, el papel que juegan la cercanía de los servicios de la cabecera comarcal -Sabiñánigo- o la oferta de empleo turístico o industrial del entorno han sido algunos de los aspectos estudiados.

Los investigadores también se han reunido con personal del Centro Comarcal de Servicios Sociales de la Comarca del Alto Gállego para conocer el papel y los instrumentos que la comarca tiene para favorecer el asentamiento e inclusión de personas migrantes que quieren establecerse en este territorio.

La llegada de población foránea y extranjera ha contribuido a mantener la vitalidad de este y otros territorios rurales, explicaba Raúl Lardiés. El Alto Gállego, recordaba, cuenta con un 10,5 % de población extranjera (un poco menos de la media aragonesa, que está en un 12%), de la cual algo menos de la mitad es extracomunitaria. La existencia de núcleos de población importantes, con servicios, ha contribuido a su asentamiento, así como la posibilidades de empleo en sectores como el turístico o el industrial. Sin embargo, precisaba, las personas extranjeras residen mayoritariamente en la capital, trabajan principalmente en el sector servicios y, en una proporción mucho más baja que la población local, en la industria.

El proyecto Matilde (https://matilde-migration.eu) ha mantenido durante dos jornadas en Aragón -la primera en Zaragoza- una reunión de sus equipos de investigación en los distintos países participantes. El de la Universidad de Zaragoza -que integran los geógrafos Raúl Lardiés (como investigador principal), Ángel Pueyo y Sergio Larraz, y la socióloga Nuria del Olmo- es, junto al Gobierno de Aragón como socio local, el representante español en esta iniciativa.

“Se trata de comprender los mecanismos que hay detrás de la integración socioeconómica de los inmigrantes no comunitarios”, escribe el investigador oscense Raúl Lardiés, “para proporcionar herramientas analíticas y recomendaciones de políticas o soluciones” a los responsables institucionales, profesionales y otros actores locales. “Además, también se pretende contrarrestar las percepciones erróneas que desaprovechan el potencial de la migración en las regiones rurales y montañosas”, precisa.

Este fenómeno se ha analizadso a escala nacional y regional, y además han seleccionado estudios de casos en territorios de toda Europa. En la investigación han participado agentes socioeconómicos, políticos, culturales y territoriales de los distintos espacios.