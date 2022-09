Olona reconoce "fallos" en las necropsias a las ovejas atacadas en Robres

El consejero aragonés de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, Joaquín Olona, ha reconocido este viernes que hubo "fallos" en las necropsias practicadas a las ovejas que murieron en los sucesivos ataques ocurridos en el municipio de Robres. En su opinión, y tras los resultados de los análisis de los excrementos recogidos en la zona, lo más probable es que fueran obra del lobo y no de perros salvajes.

En total, han sido tres los ataques registrados en menos de quince días, el último esta misma semana, con un balance final de 35 ovejas muertas. Las necropsias realizadas en el centro de recuperación de La Alfranca (Zaragoza) atribuyeron los dos primeros a la acción de uno o varios perros salvajes, generando algunas dudas entre afectados y ganaderos. A raíz de ello, según ha reconocido Olona, fue su propio departamento el que solicitó el análisis de unos excrementos hallados a unos 12 kilómetros del lugar de uno de los ataques. El resultado se dio a conocer este pasado jueves, señalando que pertenecían a un Canis lupus italicus, lobo italiano, el mismo tipo de cánido detectado en Los Monegos.

"Nosotros mismos pedimos que se realizara ese análisis genético porque había dudas. No es que desconfíe de los servicios técnicos, en absoluto, pero los ganaderos manifestaban serias dudas y por ello, se decidió realizar estas pruebas que han confirmado que es lobo", ha indicado Olona, al ser cuestionado sobre este tema durante su visita a la Feria Industrial, Agrícola y Ganadera de Los Monegros. "Los dos ataques anteriores -ha continuado- probablemente fueran también de lobo". "No se trata de criticar o cuestionar las necropsias, pero se ha comprobado que ha habido un fallo, lo que no quiere decir que no tengan utilidad o se hagan mal. Las necropsias aportan una información valiosa. Lo que hemos hecho ha sido atender a las dudas que los interesados y los ganaderos manifestaban, y tenían razón", ha subrayado.

Asimismo, Olona ha recordado que nunca se ha negado la presencia del lobo ni tampoco se ha tratado de convencer a los ganaderos de que su existencia es buena para el sector. "No es bueno para la ganadería, es un problema; y por ello, aplicamos ayudas que permitan paliar los costes derivados de la presencia de este animal", ha señalado. A raíz de los últimos análisis, el departamento aragonés de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente anunció ayer que incluirá a la localidad de Robres en la próxima convocatoria de ayudas para hacer frente a los sobrecostes derivados de la presencia del lobo y el oso para la ganadería extensiva.