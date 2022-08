Huesca no descarta cortes de agua si se prolonga la sequía

Huesca sufrió en 2005 una de las peores sequias que se recuerdan en la ciudad, hasta el punto de que tuvo que construir una conexión de urgencia y traer agua del Cinca si no quería quedarse sin abastecimiento. La situación actual no es tan extrema, pero si no llueve, le volverá a ver las orejas al lobo.

El Ayuntamiento no descarta acciones más extremas a las ya adoptadas este mes de agosto, como bajadas de presión en la red urbana e incluso cortes de suministro. "Iremos viendo cómo evoluciona la meteorología en estas semanas y si no llueve, tomaremos medidas más restrictivas", ha advertido el alcalde. Luis Felipe ha explicado que existe un protocolo elaborado por los técnicos municipales en el marco de un plan de sequía de la ciudad donde se contemplan "desde bajadas de presión hasta cortes en algunos momentos del día".

El alcalde ha hecho además un llamamiento a los ciudadanos para hacer un uso responsable del agua, en el mismo sentido que el bando publicado hace dos semanas. "Si no llueve, no solo Huesca sino otras ciudades, tendrán dificultades", ha dicho, recordando la experiencia vivida en 2005. "Sabemos que el agua es un bien escaso, pero en este momento es un bien muy escaso, y además de las medidas adoptadas por el Ayuntamiento y las recomendaciones, se debe hacer un uso responsable por parte de cada uno de nosotros".

En el embalse de Vadiello quedan apenas 3 hectómetros cúbicos. "La sequía de 2005 sirvió para habilitar una conexión con el embalse de Valdabra, que nos da una garantía para no vivir aquella situación", ha aclarado Luis Felipe.

Las primeras medidas adoptadas este mes tenían que ver con el consumo por parte de los servicios municipales. A partir del 16 de agosto se redujo a la mitad el agua destinado a limpieza viaria y un 25% la cantidad utilizada en el riego por aspersión para el mantenimiento de parques y jardines. Diez días después se decretaron más restricciones, con el cierre parcial de fuentes. Se clausuraron todas las de chorro continuo y la mitad de pulsador, y se vaciaron las ornamentales que utilizan agua de la red de forma permanente.

Otras acciones fueron recuperar el pozo de la avenida de Martínez de Velasco, habilitado en 2005, para evitar el uso de agua potable en el riego y el baldeo; o la clausura las bocas de carga en los núcleos rurales para evitar un consumo abusivo. Además, el Ayuntamiento recordó que los hidrantes son para uso exclusivo de los bomberos, ya que la Policía Local había detectado un uso ilegal de los mismos.

Las restricciones afectan a la ciudad y a los núcleos rurales de Huesca, pero no a los otros 17 municipios de la comarca, con 42 pueblos, que beben de la red de abastecimiento de la capital y sobre los que el Ayuntamiento no tiene poder de decisión.