El Inaga pone reparos a los macroparques solares en La Fueva y pide más estudios

El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) ha puesto reparos a los dos macroparques solares que se proyectan en La Fueva que suman 91MW de potencia y 130 hectáreas de superficie, y que rechazan frontalmente la mayoría de los vecinos del valle. Según un comunicado de esta plataforma ciudadana, el Inaga ha rechazado las evaluaciones de impacto ambiental simplificadas presentadas por las promotoras y ha exigido iniciar un nuevo procedimiento ordinario con más estudios para valorar su impacto. Además, queda pendiente la declaración del tercero de los parques fotovoltaicos, de 50,01 MW y 54 ha, todavía en tramitación en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Desde la plataforma 'La Fueva no se vende' aplauden la decisión del Inaga y aunque se muestran "optimistas", dejan claro que "no se puede bajar la guardia ante la amenaza que todavía se cierne sobre nuestras cabezas". Según este colectivo, la resolución recoge los argumentos reflejados en las alegaciones de instituciones y asociaciones. Así, el organismo justifica su negativa porque se detectan potenciales efectos significativos sobre diferentes factores del medio como paisaje, hidrología, socioeconomía, fauna y especies protegidas, incluido el quebrantahuesos. Además, considera que no se han contemplado suficientes medidas preventivas, correctoras o compensatorias y que falta más concreción de las mismas.

Además de exigir un estudio de impacto ambiental, en la resolución publicada el pasado 17 de agosto se insta a las empresas solicitantes que solventen otras cuestiones que deben analizarse con mayor detalle. En este sentido, se citan otros 19 puntos complementarios, desde estudios socioeconómicos sobre la afectación de los proyectos en la población del valle a una mayor concreción sobre los impactos a las vías pecuarias. También se solicita un estudio comparativo de la situación ambiental actual y posterior a la instalación de las placas fotovoltaicas y un estudio del impacto acumulativo entre todas las instalaciones teniendo en cuenta los tres parques fotovoltaicos proyectados (más de 180 ha afectadas más la línea de evacuación).

La plataforma ha creado una nueva asociación "que dará voz al sentir de la mayoría de fovanos así como a la defensa de los valores culturales, naturales, paisajísticos, turísticos y agroganaderos que dispone el valle". Siempre han dejado claro que están a favor de las energías renovables, "pero no a costa del futuro de nuestros valles, donde están especulando igual que en nuestro territorio, ya que eso solo puede traer la ruina y la despoblación en el mundo rural", subrayan. 'Renovables sí, pero no así', es su lema.

Mientras, el Ayuntamiento de La Fueva sigue adelante con la modificación del PGOU con el objetivo de paralizar la implantación de los proyectos de macroparques solares. Transcurrido el plazo de información pública y analizadas las alegaciones, el equipo redactor está elaborando el documento final para ser aprobado provisionalmente por el pleno y, posteriormente, remitido a la Comisión Provincial de Urbanismo de Huesca, para su aprobación definitiva.