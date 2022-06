El Valle de La Fueva entrega al Inaga un estudio del grave impacto que tendrían los macroproyectos fotovoltaicos

Begoña Dorado y José Ramón Laplana, alcaldes de los Ayuntamientos de Palo y La Fueva, respectivamente, junto con representantes del tejido socioeconómico de ambos municipios y el diputado autonómico y alcalde de Aínsa, Enrique Pueyo, han asistido este miércoles a una reunión en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga). Allí le han entregado a su director, Jesús Lobera, tanto el estudio socioeconómico desarrollado por la Universidad de Zaragoza como las firmas de rechazo recogidas por la asociación empresarial y turística Fovatur, y que ya fueron presentadas en el periodo de alegaciones a los macroproyectos de energías fotovoltaicas en tramitación, tanto a través del presente organismo como el que se encuentra en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Los dos consistorios temían el "gran impacto que podría condicionar tanto el desarrollo demográfico positivo como el del actual equilibrio entre la ganadería, la agricultura y el turismo". Por ello, encargaron un estudio independiente que permitiera conocer en profundidad no solo la afección de este tipo de instalaciones sino también la opinión de los afectados directos. “Es importante disponer de información veraz para poder tomar decisiones no basadas en sentimientos, si no en datos reales. Siempre podremos equivocarnos, pero cuanto más sepamos en como pueden influir estos proyectos, tanto positiva como negativamente, mejores decisiones tomaremos para nuestro territorio”, recalcan.

Y es que aunque en las firmas entregadas existía una frontal oposición vecinal a los macroproyectos en tramitación superior al 80%, creían necesario conocer la opinión de todos los vecinos y agentes sociales del territorio, a través de una serie de encuestas anónimas, cuyos resultados fueran recopilados y analizados por sociólogos especializados.

Bajo el título 'Análisis de los cambios socioterritoriales previsibles en el Valle de La Fueva a corto y medio/largo plazo en diferentes escenarios', la doctora Paloma Ibarra, junto con el equipo de investigación del Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio y el Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza, han abordado las consecuencias de la implantación de este tipo de proyectos con unos resultados, en palabras de Ibarra, “tremendamente esclarecedores y determinantes”.

Con los nuevos datos en la mano, los vecinos del Valle de La Fueva, que tanto a través de su plataforma vecinal 'La Fueva no se vende' como con la asociación empresarial y turística Fovatur han venido trabajando desde hace más de un año por dar voz a este problema, esperan que se tenga especialmente en cuenta los resultados de dicho estudio para “salvar un modo y modelo de vida de este valle de Pirineo aragonés, en el que hay más niños en la escuela, todos sus campos de labor están en producción y el turismo rural es motor de desarrollo”.