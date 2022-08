El 94% de los oscenses califica las fiestas de buenas o muy buenas y les pone un 7,9

De "históricas" ha calificado el Ayuntamiento de Huesca las fiestas de San Lorenzo vividas en este 2022, "por el contexto, porque llevábamos dos años sin fiestas", en palabras del concejal del área, Ramón Lasaosa, "pero también porque la gente ha llenado las calles como nunca antes y a todas las horas del día".

El Ayuntamiento hizo balance horas antes de la traca final, y para demostrar que el nivel de satisfacción de los oscenses es muy alto reveló el resultado de un sondeo de opinión que encargó. Según la encuesta realizada por la empresa especializada A+M, el 94,4% de los ciudadanos califican las fiestas como muy buenas o buenas, siendo la valoración media de un 7,9.

Es la primera vez que se hace un sondeo. Se llevó a cabo entre el 12 y el 14 de agosto y contó con 993 encuestados de diferentes edades y sexos. También se les preguntó por el gasto medio por persona, que según los datos recogidos asciende a 284 euros.

Lo más valorado son los actos tradicionales y religiosos, la seguridad, la limpieza, la programación de calle y la programación infantil. El objetivo era, en palabras del concejal de Fiestas, poder disponer de datos objetivos sobre el grado de satisfacción, "que serán muy útiles para trabajar en el futuro".

"Todo esto nos sirve para mejorar. No buscamos la autocomplacencia", dijo Ramón Lasaosa, quien confía en repetir con el mismo éxito en 2023. "Siempre cabe una mejora", reconoció, refiriéndose a que hay grupos de edad que no se sienten suficientemente representados. El modelo de fiestas está muy establecido, pero evoluciona, añadió. "Hay espacios que no tenían tanta gente y ahora la tienen".

El concejal también dio a conocer el último día las cifras estimadas de asistencia a los actos. Por las orquestas de la plaza López Allué han pasado más de 50.000 personas, mientras que las actuaciones programadas en la plaza de Navarra han contado con más de 18.000 asistentes. En estos dos escenarios hay que tener en cuenta que existe un importante flujo de personas de paso, "no significa que estén en todo momento en la plaza", precisó el Ayuntamiento.

En el exterior del Palacio de Congresos se han reunido este San Lorenzo unos 34.000 espectadores entre los conciertos gratuitos de medianoche y las sesiones de Djs hasta las 7.00. El de Ixo Rai fue el que más congregó, 6.500. Por el Festival iberia@huesca.folk han pasado unas 3.500 personas, 800 de media cada noche, y las actuaciones de folclore han tenido una media de 900. De las actividades infantiles organizadas en el Parque Miguel Servet disfrutaron más de 6.000 niños.

Junto al concejal de Fiestas estuvo la de Seguridad Ciudadana, Ana Loriente. En su opinión, la semana festiva ha transcurrido "con respeto, primando en todo momento la convivencia y el sentido común".

Se registraron 13 peleas y agresiones, 15 protestas por ruido, 12 accidentes sin heridos y 10 denuncias de hurtos de teléfonos móviles, 3 por venta ambulante y 2 por alcohol y drogas. En cuanto al operativo de asistencia sanitaria, con efectivos de Cruz Roja y Protección Civil, se atendió a 150 personas, de las cuales 50 requirieron el traslado al hospital.

"Huesca merecía más"

El principal grupo de la oposición, el PP, se ha mostrado crítico con la gestión de las fiestas y cree que Huesca "merecía más". La portavoz municipal, Gemma Allué, destacó "el éxito de los oscenses frente al camino a la intrascendencia marcado por Luis Felipe".

Los populares mostraron en un comunicado su preocupación "por una respuesta menor a la esperada en algunos ámbitos festivos", que atribuyen a la "negativa o la incapacidad" del alcalde ante la necesidad de diseñar una estrategia para llevar San Lorenzo a un lugar de preeminencia turística. No obstante, vaticinaron que se han vivido "las últimas fiestas organizadas por Luis Felipe", en alusión a la cita electoral del año 2023.