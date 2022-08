Luis Felipe: "La ciudad, como las personas, necesita sentir orgullo"

Usted dijo: "Las fiestas son necesarias en poblaciones como Huesca, que necesitan rebajar la rigidez para la expresión". ¿Somos muy serios?

En todas partes pero más en lugares pequeños, las fiestas cumplen una función de desinhibición. Sirven para una relajación normativa, una relación espontánea.

Tras dos años sin fiestas, las de 2022 ¿pueden descontrolarse?

El 9 y el 10 son días muy de la ciudad y la provincia y se espera mucha concurrencia el fin de semana. Creo que la fiesta hay que vivirla con alegría y, sobre todo, con mucho respeto.

¿Era momento de hacer algún cambio más que el del día de la entrega de la Parrilla de Oro?

No. Sacar este acto del día 9 le da más visibilidad e importancia a quien la recibe. Ese día hay demasiadas cosas, y así el hermanamiento también cobra más realce. Lo principal el día 9 es el cohete, cuando se presenta la fiesta. Es uno de los tres momentos.

¿Que son...?

La espera, muy importante entre los jóvenes. El vivirla, desde las 12.00 del día 9 hasta la despedida al santo. Después está la postfiesta, lo que queda en la memoria de lo que has vivido porque las fiestas suelen marcar el calendario personal. Esas fases creo que están bien marcadas en unas fiestas tan populares como San Lorenzo.

¿Será otra oportunidad para un baño de autoestima, como dijo cuando se celebró el desfile de las Fuerzas Armadas?

Las ciudades, como las personas, necesitamos elementos que nos hagan sentir orgullo y elevar esa autoestima muchas veces. Venimos de una pandemia que, afortunadamente, se tiende a olvidar, pero hemos vivido dos años de tragedias humanas y económicas, sufrimiento, incertidumbre... Han sido años muy difíciles y Huesca se demostró como una gran ciudad en un evento nacional. Fue un referente para toda España. Y las fiestas son tu tarjeta de presentación. Huesca, con San Lorenzo, se muestra ante los demás. Es una fecha clave para estar orgulloso, satisfecho de tu ciudad.

¿Qué siente, qué piensa cuando va por el Coso y ve tantos locales comerciales vacíos?

Hace años que en vías principales que deberían ser tramas de comercio abierto, se ven locales cerrados. Hay muchas valoraciones, los precios del alquiler, las actividades que dejan de existir al poco de empezar… Pero sería bueno que una ciudad pequeña tenga su centro comercialmente vivo porque tiene los locales abiertos. Es un reto que tenemos las administraciones y la ciudad en general.

Olimpiadas, Mundial de Fútbol… Cuando Lambán y Azcón negocian más allá de la frontera autonómica, ¿cuentan con Huesca?

Creo que sí, que con Huesca se cuenta. De hecho, el nivel de inversiones del Gobierno de Aragón es de lo más altos de la democracia en materia sanitaria o educativa. Y la relación con el Ayuntamiento de Zaragoza, aún siendo de diferente signo político, es muy buena. Ambos alcaldes tenemos ánimo de cooperar.

¿Que pasará con el antiguo Seminario? ¿Se caerá todo mientras se resuelven los litigios?

El Ayuntamiento ya ha invertido más de 70.000 euros en obras de consolidación. El proyecto de intervención, por acuerdo de tres administraciones y para que recuperara una función, conlleva mantener todos los elementos catalogados. Frente a eso, hay una plataforma que pretende que se actúe pero dejando todo como está. Es inviable. Ninguna administración lo puede asumir por el estado en que se encuentran algunas partes. Y obedece a un criterio, como hay otros, en materia de conservación o restauración.

Otro conflicto, el de los Bomberos. ¿Se va a solucionar o no?

Se plantea como un conflicto laboral, que tiene sus cauces, como en cualquier administración, a través de representantes sindicales, mesas de negociación y acuerdos laborales. No se puede extrapolar un conflicto de un servicio a todo el Ayuntamiento porque no es así. La reivindicación tiene sus cauces en la ley, dentro de la ley.

Cómo están las fuentes de abastecimiento de agua de la ciudad de Huesca ¿Habrá que adoptar medidas ante la sequía?

La Confederación marca los niveles de alerta según los caudales y el estado de los embalses.

La ciudad buscó en 2005 una alternativa para garantizar el agua de boca a través de Valdabra pero si la CHE advierte a los ayuntamientos de que hay una carencia de agua, se tomarán decisiones, aunque tengamos una vía de emergencia.

¿Está en la agenda municipal el cambio climático?

Es algo que se trabaja en esa agenda que todas las administraciones públicas tenemos que seguir. Al mismo tiempo, nos hemos visto afectados por la subida del precio de la energía, que nos ha obligado a tomar medidas. Aún así, las facturas son tan altas que ya nos han obligado a modificar el presupuesto. Es cierto que debemos caminar por la senda de la eficiencia energética, el ahorro, el uso de energías renovables y limpias.... Y ese es el camino, pero lleva un proceso, cambio de flotas, de sistemas de climatización… No se puede improvisar. Hace falta tiempo.

Y dinero. ¿Por qué no tiene el Ayuntamiento de Huesca más posibles?

Tenemos una hacienda saneada. Dentro de las capitales de provincia, la de Huesca es una de las que tiene una deuda más razonable. Y desde 2015 ha habido una reducción de la misma de 7 millones de euros. La hacienda de Huesca, y ha sido una constante de todos los gobiernos municipales, ha estado saneada y con capacidad par hacer frente a las necesidades de la ciudad. No ha habido inversiones alocadas. Es más, la más importante en los últimos 20 años, el Palacio de Congresos, se pagó toda en 2010.

¿Por qué quiere presentarse a la reelección como alcalde?

Siempre he dicho que para un político ser alcalde de la ciudad donde ha nacido es lo más gratificante, aunque la política municipal es la más dura. Y no dependerá de mí sino de mi partido. Por lo que me ha transmitido volveré a encabezar la candidatura del PSOE al Ayuntamiento.

¿No se siente desgastado después de estos años?

Bueno... La gestión deja huella pero cuando estás en política, en un partido, además de tu opinión, tienes que entender que formas parte de un proyecto más global y si sigues siendo útil para el proyecto pues hay que continuar.