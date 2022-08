Aluvión de socios en el arranque de la campaña de las peñas para San Lorenzo

Apenas queda una semana para el inicio de las Fiestas de San Lorenzo y en las calles ya se palpa el entusiasmo de la gente. Las peñas recreativas (Alegría Laurentina, La Parrilla, Los que Faltaban, la Zoiti, Los 30 y 10 d’Agosto) abrieron este lunes la campaña de captación de socios y recibieron un aluvión casi inesperado, ya que había mucha incertidumbre sobre el apoyo popular que iban a recibir tras la caída de simpatizantes durante la pandemia.

Y han superado las mejores expectativas ya que incluso antes de que abrieran las casetas a las 10.00 en los Porches de Galicia, ya había muchos oscenses impacientes por adquirir su carnet. Los precios son idénticos en las seis entidades: 17 euros para juveniles, hasta 17 años, y 35 para adultos. Seguirán abiertas hasta el 8 de agosto en horario de 10.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00.

Las peñas confían en que el ritmo de venta se mantenga toda la semana. Entre los socios, las personas más mayores se suelen afiliar a la peña de «toda la vida», pero los jóvenes se ven más atraídos por las diferentes promociones que ofrecen. «Mi padre me ha apuntado siempre a la Zoiti, pero este año todos mis amigos se han ido a Los que Faltaban así que me he ido con ellos», explicaba Iván, uno de los socios más jóvenes.

Para la Alegría Laurentina, las largas filas de gente que se vieron dejó una sensación muy satisfactoria. «Este año va a ser incluso mejor que el 2019», vaticinó el presidente de la agrupación, Javier Ibarz. Después de dos años con un importante descenso en la cifra de sus socios, esperan con ilusión y entusiasmo este San Lorenzo de 2022, «porque creo que vamos a rondar en torno a los 3.000», dijo.

"Va a ser un año increíble"

Álvaro Antoñanzas, de Los que Faltaban, comparte la misma sensación. «Este año es de los primeros que no escuchas a nadie que se vaya a ir el 10, que quiere estar todos los días, y es un síntoma claro de que va a ser increíble».

Desde la peña Los 30 también han observado un aumento en los asociados de nueva generación. Según exponían Sara Manero y Lorién Sanagustín, socios voluntarios que atendían la caseta, «somos conscientes de que la gente joven se afilia con nosotros porque damos bastantes regalos: unas gafas, una camiseta, una funda de plástico para el móvil…».

En el caso de la Zoiti ofrecieron un fajín a los 100 primeros socios y este año, como novedad, organizan encierros infantiles y reparto de melocotón con vino. Mientras, La Parrilla sortea una comida o cena valorada en 100 euros; y la 10 d’Agosto regala una anilla soporte para el móvil o un sombrero.

Por otro lado, Los que Faltaban ha decidido promocionarse con la venta de un bonocopas, en colaboración con bares del Tubo, a diferencia de las demás agrupaciones que solo ofrecen descuentos en las consumiciones de las barras ubicadas en la plaza Navarra.

Otro de los reclamos de las peñas son los bonos para la feria taurina ya que los socios disfrutan de un descuento del 30% sobre el precio general en el tendido de sol (130 euros para mayores de 16 años y 65 euros para los menores). Tal es la expectación que ha levantado el cartel de este año, que algunas peñas agotaron el primer día todos sus abonos disponibles y pidieron a la empresa Tauroemoción más remesas. Además, los carnets incluyen como todos los años la entrada de las vaquillas.

Y a todas ellas, se une la peña Albahaca Reberde, que ofrece un programa más alternativo y con cuotas diferentes (15 euros la general y 12 euros para menores).