Repollés reconoce un incremento de casos de covid pero afirma que la gravedad "está contenida"

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repolllés, ha manifestado que la Comunidad autónoma está "en un periodo de transición" respecto a la pandemia. "Hemos cambiado la vigilancia y hemos asimilado la covid a las enfermedades respiratorias agudas como puede ser la gripe" ha explicado este miércoles en Huesca. La responsable del Salud ha destacado que, en este momento, lo que preocupa "son los indicadores asistenciales, no las incidencias".

La incidencia semanal se ha triplicado en el último mes en Aragón y este lunes ha habido 688 contagios. La consejera ha reconocido que "es cierto que se han incrementado el número de pacientes ingresados en hospitalización convencional, aunque son cifras que no son preocupantes ahora, y muy poquito las cifras en hospitalización de uci". "Esto indica que la incidencia de enfermedad grave es contenida, aunque sí que estamos en un periodo en el que está aumentado" ha añadido. En todo caso, ha descartado la adopción de otro tipo de medidas en este momento.

Repollés ha precisado que los indicadores asistenciales dan una imagen clara y no suponen la pérdida de información sobre cómo se está comportando la pandemia respecto a la salud de las personas "Ahora, lo que tenemos que proteger a quienes son vulnerables, a quienes son susceptibles de padecer una enfermedad más grave, y gracias a la vacunación estamos en unas cifras contenidas", ha apostillado.

El incremento de covid-19 se ha notado especialmente entre la población infantil, según se observa en las consultas de Pediatría. Repollés ha manifestado que la incidencia de la enfermedad en niños, aunque pueda ser superior, no supone una situación de gravedad. "Tenemos que recordar que no son una población vulnerable, que en el 99,9% de los casos la infección no es grave ni requiere hospitalización". La consejera ha insistido en que se sigue disponiendo de toda la información pero que esta se está gestionando de forma diferente, "asemejándola a otras enfermedad respiratoria".