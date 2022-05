El histórico balneario de Benasque agoniza víctima del vandalismo y el pillaje

Marcos de puertas y ventanas arrancados de cuajo, paredes o la propia piscina cubiertas de pintadas, cristales rotos, suelos repletos de basura, muebles destrozados, tabiques reventados... El histórico balneario de los Baños de Benasque agoniza víctima del pillaje y el vandalismo, ofreciendo una estampa desoladora muy alejada de sus tiempos de esplendor. Los curiosos que se siguen acercando hasta él atraídos por la imagen de este edificio colgado en las montañas a 1.720 metros (es el complejo termal a mayor altitud del país) contemplan con asombro los estragos provocados en el interior.

Y es que el inmueble permanece accesible, nada impide entrar en él, pese a estar sin actividad desde el verano de 2019. Cerró para los meses de invierno y ya no volvió a abrir al año siguiente, el primero de la pandemia. El Gobierno de Aragón determinó que no reunía condiciones y su propietario, el Ayuntamiento, no podía afrontar el coste de la adaptación a la nueva normativa.

Junto a la puerta de entrada todavía permanece la piedra utilizada para reventar el cristal, lo que permite a los visitantes colarse y recorrer sus estancias. En invierno resulta imposible llegar hasta allí por la nieve, pero la primavera ha abierto el paso. En la carretera de acceso quedan aún los restos del alud que cae todos los años por la canal del pico del Alba cortando la entrada.

Sin puertas ni ventanas

El Ayuntamiento de Benasque puso los hechos en conocimiento de la Guardia Civil, aunque no hay denuncia formal, según fuentes de la Comandancia. La solución pasaría por tapiar todas las entradas, una operación costosa teniendo en cuenta que se han arrancado todas las puertas y ventanas.

"Lo han roto todo", lamenta el alcalde, Ignacio Abadía (PAR). Cree que también ha podido haber okupas temporalmente y que ha ocurrido en verano, pues la carretera está cubierta de nieve desde el otoño hasta avanzada la primavera. "No podemos poner un vigilante. Pensamos en tapiarlo y en impedir el acceso en vehículo con una valla, pero eso cuesta dinero. Ya había una cadena y la rompieron", añade. Él aún confía en el interés de algún empresario en rehabilitarlo.

El deterioro del balneario ha provocado las críticas de la oposición. "Estando abierto el edificio da la posibilidad de que acceda a él cualquier persona y si hubiera algún accidente, el Ayuntamiento tendría responsabilidad", advertía el portavoz del PP, Manuel Mora, en una carta enviada al alcalde el pasado 26 de abril, denunciando los actos vandálicos y los robos sufridos "debido a su abandono". En ella pedía la adopción de medidas para evitar la entrada de personas no autorizadas y más actos vandálicos, y también que se denunciaran los hechos ante la Guardia Civil.

El balneario de Benasque, un referente del termalismo en España, se remonta a la época romana. En 1801 se empezó a levantar un complejo hotelero junto a los manantiales, arrasado en la Guerra Civil y reconstruido en los años 50 por la familia Valero Llanas Tolosa, que lo gestionó con una concesión. Esta acabó en 2008 y fue prorrogada en precario hasta 2019. Cerró aquel verano, en teoría para los meses invernales, aunque la clausura acabó siendo definitiva.

Gestiones para reflotarlo

Según un estudio de la Cámara de Comercio de Huesca encargado por el Ayuntamiento, es prácticamente imposible amortizar las inversiones necesarias para rehabilitarlo y adecuarlo a las actuales normativas, pues además solo puede estar operativo unos meses por los problemas de vialidad invernal.

El Ayuntamiento intentó comprar un edificio histórico en el casco urbano con la idea de reconvertirlo en un complejo hotelero y termal de lujo en pleno casco urbano, bajando las aguas termales de los Baños. La operación se frustró y anunció que volvería a poner el foco en la reapertura del antiguo balneario, de gran valor sentimental para los vecinos.

De hecho, un colectivo, ‘SOS Baños de Benasque’, realizó el pasado mes de agosto una recogida de firmas para reivindicar la rehabilitación tanto del hotel como de las termas.

Las Cortes de Aragón también aprobaron una proposición no de ley del PP, respaldada por PAR, PSOE, Cs y Vox, instando a la DGA a firmar un convenio con el Ayuntamiento para ponerlo en marcha. Y en la misma sintonía se pronunciaron, en sendas mociones, el Ayuntamiento y la Diputación. Pero mientras se suceden las declaraciones institucionales, la degradación avanza a paso de gigante por culpa de los robos y el vandalismo.