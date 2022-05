"¡Contra la crisis, subida de salarios!", claman los sindicatos en Huesca

"¡Contra la crisis, subida de salarios!". Este ha sido el principal grito de la manifestación convocada por los sindicatos UGT y CC. OO. que este domingo ha recorrido las calles del centro de Huesca para conmemorar el Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, y a la que se han sumado alrededor de cien personas. Solo media hora después, otro medio centenar ha acudido a la protesta del bloque crítico (CGT, CNT, Huste y CSO La Cuquera) en la plaza de Navarra para denunciar la última reforma laboral, entre otras medidas.

La marcha principal ha partido a las 11.40 de la plaza de Navarra para recorrer los Porches de Galicia y la calle Duquesa Villahermosa hasta llegar a la plaza de López Allué. Allí, frente a la sede de la patronal CEOS-Cepyme, han leído un manifiesto conjunto. En el acto han participado la delegada del Gobierno en Aragón y exsecretaria provincial de UGT, Rosa Serrano, además de la diputada socialista en el Congreso Begoña Nasarre.

Además, un grupo de trabajadores del IASS ha portado su propia pancarta denunciado despidos en las residencias públicas de mayores Ciudad de Huesca y Sagrada Familia. Aseguran que los responsables ya les han comunicado verbalmente nueve amortizaciones de plazas de interinos. "Nos dicen que es porque no entran residentes cuando el espacio físico existe y hay una lista de espera grande de personas con necesidades", han criticado.

Carlos Villacampa, de UGT, ha advertido de que los sindicatos "vamos a luchar con todas nuestras fuerzas para que los paganos de esta crisis no sean los trabajadores". En este sentido, ha destacado que exigen a nivel nacional un pacto de rentas "y aunque la patronal no está por él porque creen que en las negociaciones sectoriales, con no aparecer ya está todo solucionado, vamos a movilizarnos porque sabemos que hay que hacer sacrificios, pero deben repartirse entre empresas y trabajadores para salir juntos de esta crisis", defiende.

El Primero de Mayo llega en un momento bueno para el empleo en Huesca ya que según la última EPA es la segunda provincia con menor tasa de paro de España, con un 6,7%. Villacampa aplaude la cifra "porque casi es pleno empleo", pero también cree que es "engañosa" ya que muchos jóvenes se están yendo a trabajar a Zaragoza. "Y no hay que olvidar tampoco la cantidad de personas que tienen contratos estacionales en la hostelería y el comercio y es difícil mantener un hogar trabajando siete u ocho meses al año", ha añadido.

Mientras, Ana Fernándes, de CC. OO., ha insistido en la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras y ha destacado también la importancia de seguir saliendo a la calle el Primero de Mayo "porque así es como conseguimos los acuerdos". Sus tres principales reivindicaciones este año son "contener los precios, subir los salarios y más igualdad social para que los hogares más necesitados consigan llegar a fin de mes".

En el manifiesto, UGT y CC. OO. han defendido la última reforma laboral "porque asiente cambios muy importante, apostando por el mantenimiento y la estabilidad del empleo frente al modelo de inestabilidad anterior y al ajuste del mercado de trabajo centrado en los despidos y en el abuso de la contratación temporal".

Por su parte, el bloque crítico ha celebrado una concentración alternativa en la plaza de Navarra con el lema 'Ni guerra entre pueblos ni paz entre clases". Allí han criticado duramente la última reforma laboral "porque se ha quedado muy tibia por no decir directamente que es la risa", ha afirmado Gorka Labata, portavoz de las cuatro organizaciones, que denuncian el mantenimiento de los mecanismos que facilitaban los despidos, las razones intangibles de las previsiones económicas para poder llevar a cabo despidos colectivos, o la no intervención de la autoridad laboral en los ERE..

"Pedimos como mínimo una vuelta a las condiciones que teníamos antes si no mejorarlas, que es lo que se espera de un gobierno socialdemócrata", ha añadido. Y es que consideran que el aumento de contratos indefinidos es solo un "maquillaje" para las estadísticas por los nuevos fijos discontinuos "porque sigue viniendo al sindicato gente con la necesidad de buscar esa estabilidad en su vida que te aporta un trabajo fijo de verdad y no esta farsa que se han inventado", ha señalado Labata.

Denuncian también que la llamada Ley Mordaza "sigue reprimiendo cualquier protesta" y multitud de familias continúan siendo desahuciadas; exigen que las empleadas del hogar sean "trabajadoras de primera, como merecen", ya sea a través del Convenio 189 o incluyéndolas en el Estatuto de los Trabajadores; lamentan que los accidentes laborales "no paran de crecer"; y critican que las pensiones mantienen los mecanismos "que hacen que cada vez estén más lejos y menos aseguradas, ya que se rescatan bancos y empresas pero no los derechos adquiridos de la clase trabajadora".