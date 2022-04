Ecologistas de España y Francia piden un estudio de la delicada salud del oso Neré

Asociaciones de defensa de la naturaleza de España y Francia han pedido a las autoridades un estudio de la delicada salud de Neré, el oso más viejo del Pirineo con 25 años que vive a caballo entre Aragón y Cataluña, después de que un vídeo captara el 21 de abril al animal con una evidente cojera relacionada con su avanzada edad, según informó el Consell General del Valle de Arán.

Las ONG Ipcena Ecologistas de Cataluña, Fondo para la protección de animales salvajes (Fapas) y Fondo de Intervención Eco Pastoral Groupe Ours Pyrenees proponen preparar un dispositivo con equipos de las dos vertientes del Pirineo para anestesiar al oso, realizar un diagnóstico de su estado de salud y tomar las medidas oportunas sea para curarlo in situ, sea para trasladarlo de forma provisional a unas instalaciones adecuadas sin contacto con el ser humano para después poder devolverlo a la montaña, sea dejarlo in situ si su esperanza de vida es limitada.

Las organizaciones no se explican un deterioro "tan brutal" de su locomoción ya que en 2021 gracias al fototrampeo y la genética se le detectó desde el valle de Aspe hasta el valle de Arán, Alta Garona y Ariège en 20 ocasiones. Por ello, plantean que su discapacidad motriz puede deberse a una herida en la pata causada por una caída, piedras, una pelea o un tiro, entre otros motivos.

Con todo, recalcan que más allá de la causa, es "indispensable" auxiliar a ese oso "que encontrará serios problemas para alimentarse normalmente y puede volverse más depredador de ovejas, como ocurrió con Papillon en 2004", advierten.

Y recuerdan que el Departamento de Acción climática de la Generalitat de Cataluña y el Departamento de Territorio, Paisaje y Medio Ambiente del Valle de Aragón ya han movilizado "importantes medios" para capturar a Goiat varias veces, así como Cachou. "Esta vez se trata de auxiliar a Neré, importante patrimonio genético no aparentado a otros osos del Pirineo", destaca.

En este sentido, critican que ni Francia ni España disponen de un protocolo internacional de auxilio a osos con dificultades, como reclaman estas oenegés. Y denuncian que pese a un censo de 70 osos, "solo se tienen instalaciones adecuadas para tener un cachorro sin contacto con el ser humano para evitar su impregnación". Y recuerdan por último que el oso pardo es una especie declarada protegida en peligro de extinción.