Los alcaldes del Pirineo ven todavía margen para negociar una propuesta más equilibrada

Los alcaldes de los valles pirenaicos siguieron este lunes atentamente por los medios de comunicación el devenir de la negociación en Madrid. Mientras haya una negociación abierta existe posibilidad de alcanzar un acuerdo, afirman.

El de Jaca se felicitó por que no se hayan cerrado todas las puertas y se mantenga la opción del diálogo. "Hay que seguir insistiendo", declaró Juan Manuel Ramón (PSOE), "porque no estamos tan lejos de una posición de acuerdo". "Al final es una cuestión de matices. Las propuestas pueden parecer muy distintas pero en medio hay mucho margen. El Gobierno de Aragón lo único que deja claro es que quiere actividades de nieve en los tres valles con estaciones de esquí del Pirineo aragonés, una cuestión razonable que todo el mundo puede entender y compartir, y a partir de ahí, si son unas u otras, es donde está la capacidad de negociación", añadió.

En esta ciudad, que ha aspirado varias veces a ser olímpica y albergaría las pruebas de curling, reunió el presidente del Comité Olímpico Español en noviembre a alcaldes, presidentes comarcales, empresarios y representantes de las estaciones y las federaciones deportivas del Pirineo, para respaldar la candidatura.

Según Juan Manuel Ramón, es Alejandro Blanco el que ahora tiene un gran trabajo por delante para buscar "el acercamiento, y espero que lo haga y tengamos un resultado positivo", como promotor de la candidatura de 2030.

El alcalde de Jaca, junto a otros representantes del Pirineo, mantuvieron hace unos días un encuentro con el presidente aragonés, Javier Lambán, y el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Felipe Faci, para plantearles la propuesta con pruebas en los valles del Aragón, Tena y Benasque, idea que respaldaron. A la misma asistieron los alcaldes de cabeceras de comarca con pistas de alpino, los presidentes de la Ribagorza y el Alto Gállego y el de la Mancomunidad del Valle del Aragón.

El de la Ribagorza, Marcel Iglesias (PSOE), valoró ayer positivamente mantener abierta la vía de la negociación. Coincidió con el alcalde de Jaca en la existencia de margen suficiente "para reequilibrar el proyecto". "Si hay voluntad por todas las partes, no tiene por qué ser tan complicado mover de lugar varias pruebas para conseguir un reparto más equilibrado", declaró Iglesias, aunque al igual que Juan Manuel Ramón solo conocía por las noticias el resultado de las conversaciones de Madrid.

Una reacción "tardía"

Más crítico se mostró el alcalde de Sallent de Gállego, Jesús Gericó (PP), que fue presidente de la Federación Aragonesa de Deportes de Invierno. Él mantiene como sus colegas que Aragón no puede quedarse fuera del esquí alpino ni del snowboard, pero critica la reacción "tardía" y la "improvisación" mostrada por el Gobierno de Aragón. "No se puede ir tarde y mal", dijo. "Debió implicarse más y estar encima de la negociación del comité técnico", donde la Comunidad tenía tres representantes, cuyo perfil no consideró el más adecuado para negociar con el COE y la Generalitat de Cataluña. Gericó cuestionó asimismo la ausencia de unanimidad en el seno del gobierno, pues solo dos partidos del cuatripartito apoyan la celebración de los Juegos en el Pirineo.

El alcalde de Sallent insistió en la más que demostrada capacidad del Pirineo aragonés para albergar pruebas de esquí alpino. "¿Es que Tobazo, Tres Hombres y Codornices no se merecen una carrera? Cualquier esquiador español conoce estas pistas", dijo en alusión a los descensos situados en Candanchú, Formigal y Cerler, respectivamente. Él es incluso partidario de una candidatura en solitario de Aragón, en caso de no alcanzar un acuerdo.