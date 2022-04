El Primer Viernes de Mayo se estrenará como Fiesta de Interés Turístico Nacional retomando todos sus actos

Tras dos años de suspensión por la pandemia, el olor a pólvora y claveles volverá a inundar las calles de Jaca con la celebración de la fiesta del Primer Viernes de Mayo, que se retoma con la celebración de todos sus actos tradicionales. El día grande será el 6 de mayo, aunque los días anteriores y posteriores también habrá actividades. Cabe destacar que este año se entrenará como Fiesta de Interés Turístico Nacional, establecida el pasado 9 de marzo de 2020. Por ello, el lema de este año es ‘Este año sí’.

La cita tan esperada por los jaqueses contará este año con novedades que darán más vistosidad a la fiesta. Y es que en el desfile habrá nuevos trajes, en los que ha invertido la Hermandad en los últimos años. En concreto se estrenará un traje de Dama y otro de Caballero, algunos del Cortejo Histórico, timbales, tambores, trajes de labradores y artesanas, sombreros de artesanos y también se ha renovado la ropa de estos últimos. Para 2023 se va a invertir en nuevos trajes para la caballería.

El programa arrancará el 22 de abril, con la inauguración de la exposición ‘El Primer Viernes de Mayo con la mirada de un niño’, en el Palacio de Congresos a las 20.30 y que se podrá visitar hasta el 5 de mayo. Y el día 30, los glacis de la Ciudadela acogerán la XXXIX Tirada de Barra Aragonesa.

El 4 de mayo, la Hermandad del Primer Viernes de Mayo visitará los colegios de la ciudad para impartir charlas sobre esta fiesta y el día 5 tendrá lugar en el Monasterio Viejo de San Juan de la Peña el tradicional acto religioso en memoria del Conde Aznar, a lo que le seguirá la ofrenda floral. Ese mismo día a las 18.00 actuará en la plaza de la Catedral el grupo de Danzas Medievales de la Hermandad del Primer Viernes de Mayo, junto con los Músicos de la Solana. Y a las 20.30 se celebrará en el auditorio del Palacio de Congresos el acto institucional de la Hermandad, con la entrega de escarapelas a los escuadristas merecedores de este honor. Además se le entregará la insignia de plata de la Hermandad a Daniel Ventura, como síndico de 2019 y habrá homenajes a Susana Lacasa Viscasillas, Mari Ascaso Rey, Marisa Cerdán Vizcarra y Marina Gutiérrez Giménez por su colaboración en la fiesta. Este año no habrá torta y vino tras concluir este acto “para que no haya aglomeraciones en interiores”, explica el presidente de la Hermandad Carlos García.

El día grande de los jaqueses se celebrará el 6 de mayo y comenzará a las 8.00 con la diana musical por la Asociación Banda Municipal de Música Santa Orosia. Tras la misa en la ermita de Nuestra Señora de la Victoria, a las 12.00 arrancará desde la avenida Regimiento Galicia, la entrada triunfal del Conde Aznar Galíndez y sus huestes victorias. Tal y como ha señalado el presidente de la Hermandad, en el desfile participarán unas 850 personas, más la banda de música y las autoridades, y todos llevarán mascarillas. “La Hermandad ha hecho mascarillas para todos los que participen en el desfile, y se van a empezar a repartir esta semana en las reuniones que tienen las diferentes escuadras”, indica García. "Tenemos que dar ejemplo y me gustaría que la gente también la llevara", añade. Y es que la fiesta del Primer Viernes de Mayo es multitudinaria, ya que además de todas las personas que participan en el desfile, hay mucho público en las calles por donde discurre. "Soy partidario de llevar la mascarilla, si no es obligatorio no podemos obligar, pero es recomendable", subraya.

Tras el desfile llegará el momento culmen de la jornada, con el canto del himno del Primer Viernes de Mayo en la calle Mayor de la ciudad. Ya por la tarde, a las 19.30, en la plaza Biscós actuará ‘Greenvelvet’, grupo pop rock de los 80.

Por otro lado, el sábado habrá juegos tradicionales aragoneses, salida de gigantes y cabezudos, chocolatada por la tarde y actuación del grupo aragonés Nuei.

El ambiente previo a estos días festivos ya está muy animado, "hay muchas ganas de salir tras dos años sin poder hacerlo", reconoce el presidente. Y para ir calentando el ambiente, esta semana se va a empezar a colocar la decoración en las calles de Jaca y como todos los años la Hermandad va a comenzar a vender cubre balcones, “y también habrá pulseras con el escudo como otros años”.

Santiago Tomás, concejal delegado del Primer Viernes de Mayo ha subrayado que el presupuesto de esta fiesta asciende a 30.000 euros "más las subvenciones que recibe la Hermandad".