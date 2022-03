Vecinos recogen firmas para llevar a Plhus las naves que crecen bajo sus balcones 

Vecinos de dos edificios de la avenida Martínez de Velasco de Huesca han iniciado, a través de las redes sociales una campaña de recogida de firmas para que la Dirección General de Carreteras del Gobierno de Aragón traslade a la Plataforma Logística Plhus el parque móvil y el taller de maquinaria que existe junto a sus viviendas. Según el convenio firmado entre el departamento autonómico y el Ayuntamiento oscense, se construiría un pequeño parque en el espacio que ocupan las naves, que tenían previsto trasladarse en cuatro años a su nuevo emplazamiento.

El acuerdo se aprobó en consejo de gobierno en 2013. La empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón cedería al municipio una superficie de 918 m2 contigua a las viviendas, ya construidas, para que los vecinos pudieran disponer de espacios libres, equipamientos y aparcamientos en esta zona, según el compromiso alcanzado ya en 2009. Un mes después de aprobarse el convenio, el Ayuntamiento concedió al Gobierno autónomo la licencia de primera ocupación de las viviendas, al tiempo que solicitaba la cesión del terreno que se transformaría en un parque.

Los propietarios llegaron a sus nuevas casas con la confianza de que, en pocos años, las naves donde se aloja y repara la maquinaria del ahora departamento de Carreteras, desaparecerían para dar paso a una zona verde. Casi una década después, nadie parece saber qué ha ocurrido con aquel acuerdo. Las naves, con los olores a combustible y los ruidos continúan.

Tras año de silencio, los vecinos han decidido levantar la voz porque, no es solo que el traslado a Plhus no se haya efectuado sino que, hace unos días comenzaron bajo sus balcones las obras para sustituir el tejado de una de las naves ya existentes que precisa ser reparada. "Tenemos a los obreros dentro del comedor", señala Yolanda Fanlo, que vive en uno de los pisos de la primera planta. "Vemos que están colocando vigas para colocar el techo, que quedará a ras de nuestras ventanas", ha señalado.

Desde la Dirección General de Carreteras han manifestado "no está no tiene previsto el traslado de las instalaciones a corto plazo ni hay consignación presupuestaria para ello". Según han confirmado las mismas fuentes, en el momento actual "se está priorizando la inversión en carreteras y la renovación del parque móvil y maquinaria de trabajo para el desarrollo de la conservación de carreteras por parte de las brigadas". Del convenio no hay información.

El edificio se levantó pegado a las naves con el compromiso de que estás se derribarían. Javier Navarro

Los vecinos de los números 22 y 24 de Martínez de Velasco han empezado a recabar apoyos para "poder tener una zona digna en los alrededores de nuestras viviendas". "No podemos soportar más ruidos de sol a sol, olores a combustible y a soldaduras , martillazos que despiertan a nuestros bebés , salones sin ventanas", apunta. En su petición, recuerdan el compromiso de las administraciones para que esa zona fuera "un suelo libre, público y no industrial pero prácticamente vivimos dentro de esas naves". "Pedimos que firmes, que nos ayudes porque todos los barrios somos importantes".